Фотофакт: Как болельщики России реагируют на победу сборной Хорватии 27 8.07.2018, 9:36

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Фото: REUTERS

Футбольное «победобесие» закончилось.

7 июля в 1/4 финала чемпионата мира по футболу сборная России в Сочи проиграла сборной Хорватии по пенальти. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 2:2, победителя определила серия послематчевых пенальти. Удары точнее выполнили хорваты – 4:3.

Поражение команды из РФ расстроило ее болельщиков. Фотографии происходящего опубликовали агентства ЕРА и Reuters.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS