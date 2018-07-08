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Фотофакт: Как болельщики России реагируют на победу сборной Хорватии

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  • 8.07.2018, 9:36
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Фото: REUTERS

Футбольное «победобесие» закончилось.

7 июля в 1/4 финала чемпионата мира по футболу сборная России в Сочи проиграла сборной Хорватии по пенальти. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 2:2, победителя определила серия послематчевых пенальти. Удары точнее выполнили хорваты – 4:3.

Поражение команды из РФ расстроило ее болельщиков. Фотографии происходящего опубликовали агентства ЕРА и Reuters.

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

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