Почти новые внедорожники, которые можно дешево купить в Литве 1 8.07.2018, 12:40

Авто такого класса в Литве стоят на порядок ниже, чем у соседей.

На первый взгляд такая покупка может показаться странной, но на самом деле тому есть логические объяснение – цены на б/у авто такого класса в Литве на порядок ниже, чем у соседей.

Если говорить конкретнее, купить «Прадо» в Литве можно за 30 тысяч евро, и речь идет не о 5-7-летнем авто, а о почти новом автомобиле 2017 года выпуска, пишет autonews.ua.

Вот еще несколько примеров стоимости премиальных и внедорожных авто из Литвы:

Mercedes R-Класса – 7000 евро

Audi Q5 – 17 800 евро

BMW X5 – 20 000 евро

Какие еще кроссоверы и внедорожники из Литвы обойдутся не дороже 20 тысяч евро, смотрите в видео.