Почти новые внедорожники, которые можно дешево купить в Литве

Почти новые внедорожники, которые можно дешево купить в Литве1
- 8.07.2018, 12:40
Авто такого класса в Литве стоят на порядок ниже, чем у соседей.
На первый взгляд такая покупка может показаться странной, но на самом деле тому есть логические объяснение – цены на б/у авто такого класса в Литве на порядок ниже, чем у соседей.
Если говорить конкретнее, купить «Прадо» в Литве можно за 30 тысяч евро, и речь идет не о 5-7-летнем авто, а о почти новом автомобиле 2017 года выпуска, пишет autonews.ua.
Вот еще несколько примеров стоимости премиальных и внедорожных авто из Литвы:
Mercedes R-Класса – 7000 евро
Audi Q5 – 17 800 евро
BMW X5 – 20 000 евро
Какие еще кроссоверы и внедорожники из Литвы обойдутся не дороже 20 тысяч евро, смотрите в видео.