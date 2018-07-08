В Варшаве произошла утечка токсичных веществ, есть пострадавшие 8.07.2018, 13:17

В больницу попали 14 человек.

В результате утечки токсичных веществ в главном грузовом терминале в Варшаве в больницу попали 14 человек.

Об этом пишет RMF.

"В данный момент группа специалистов распознают это вещество - что это такое, с чем мы имеем дело и каковы возможные риски", - сказал капитан столичной пожарной охраны Войцех Капчинский.

По предварительным данным, утечка произошла из одной из бочек, в которой, вероятно, перевозили цианистый бензил - вещество, которое сильно действует на кожу, глаза и дыхательные пути.

Пострадавшие жаловались на головную боль и тошноту.