Жена милиционера: На свою машину я насобирала полностью сама 17 8.07.2018, 15:06

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Фото: ABW.BY

Откровенный рассказ женщины-водителя.

Когда-то Марина выплескивала свою боль на страницах kyky.org, рассказывая о нелегкой доле жены белорусского милиционера в надежде на понимание, но теперь решила, как говорят, "забить": "Я знаю, что отношение у нас к милиции, мягко говоря, плохое. Бесполезно что-то доказывать и объяснять, что нельзя всех под одну гребенку. Да, я жена мента, и что?"

Сегодня женщина хочет поговорить не о том, что она жена мента, а об автомобилях, а заодно показать свою машину, пишет abw.by.

Марина - дисциплинированный водитель. У нее отличное чувство дистанции, ее устраивает ограничение скорости, установленное в городской черте, ей неинтересны гонки на трассе - словом, не автомобилистка, а сокровище. За 11 лет стажа за рулем у нее всего одно нарушение - за непропуск пешехода. Рассказывать о нем Марина не любит: ей досадно, что это нарушение вообще имело место. По ее личному мнению, та ситуация была притянута за уши: пешеход рванул через дорогу, когда у нее уже половина корпуса авто была на переходе, пришлось ускориться, и ее сразу же остановил инспектор. В остальном у нее все безупречно, да и тот случай послужил уроком надолго.

Фото: ABW.BY

"При выборе машины ориентировалась на мнение мужа"

Марина - проектный менеджер одного из банков, деньги зарабатывать любит и умеет. Поэтому перед покупкой собственного автомобиля стоял вопрос не "как?", а "когда?".

"У нас с мужем долгое время, еще когда мы оба служили в милиции, была одна машина на двоих - Nissan Primera. Но это было неудобно. Ты же сама понимаешь: кому выезжать в ночь - тому и машина. А мне было важно иметь машину чисто для себя".

Поэтому Марина, как только ушла со службы и начала стремительно делать карьеру в коммерческой сфере, задумалась над этим вопросом всерьез. Муж поддержал ее полностью и даже внес приятное предложение.

"У меня есть пунктик, - смеется Марина, - мне важно, чтобы моя вещь была только моей. Это значит, чтобы вложилась в нее только я".

То же самое касалось и машины, однако даже при своей довольно-таки неплохой зарплате в банке Марина, вкладываясь пополам с мужем в семейный бюджет и откладывая деньги, копила бы на свою мечту неизвестно сколько. Вот тут и вышел на сцену любимый супруг, который предложил полностью взять на себя семейный бюджет и прочие траты жены на то время, пока она собирает себе на машину. Таким образом, зарплата Марины полностью, до последнего рубля, уходила в заначку, и уже через полгода счастливая автомобилистка выбирала себе "железного коня".

Машину решили брать на "вторичке", так как те марки, которые нравились, стоили дорого, а в распоряжении Марины имелась все-таки ограниченная сумма. Обратить внимание на Renault Megane посоветовал муж.

Фото: ABW.BY

"Мы много машин смотрели, но ни к одной я не чувствовала такого, чтобы прямо душа лежала. И вот однажды муж увидел объявление - кстати, на ABW.BY - и сказал: "Кажется, я нашел то, что тебе нужно. Это твоя машина, вот увидишь". И оказался прав. Вообще Renault в кузове купе встречаются крайне редко, в основном у нас покупают седаны, а купе - это "машина эгоиста" (смеется). Но мне именно такая и была нужна! Да, холодильник в нее не загрузишь, но меня по городу повозить - вполне. Багажник, кстати, довольно вместительный: сгонять за покупками в Польшу очень даже можно".

Предыдущий владелец, по словам Марины, просил за авто довольно много - 7500$, в то время как аналогичные модели можно было найти за 6800$. Но автомобиль был в идеальном состоянии и с небольшим пробегом - заметно было, что парень за своей машиной ухаживал очень хорошо. Договорились так: муж отгоняет машину знакомым на СТО, те ее перебирают, и если все хорошо, то наша героиня забирают ее за 7300$. При осмотре выявили лишь одну неисправную свечу, в остальном все было в идеальном состоянии.

"А на 8 Марта муж подарил мне литые диски, - улыбается Марина. - Идеальный подарок!"

"Лупи, а извиняться будешь потом"

О горе-водителях Марине тоже есть что рассказать.

Фото: ABW.BY

"Водители на дороге бывают трех типов, - говорит она. - Бывают водители-женщины, бывают водители-мужчины, а бывают водители-бабы, причем совершенно неважно, какого они пола! И это совершенно точно!"

Человек уравновешенный и нескандальный, Марина не любит на дороге истеричек любого типа. Она считает, что любую ситуацию можно разрешить культурно, не прибегая к дешевым разборкам типа "ты чё такая дерзкая?". Однако "водители-бабы", судя по всему, думают иначе.

К слову, Марина - одна из немногих женщин, которые не классифицируют водителей по типу автомобиля.

Фото: ABW.BY

"Совершенно неважно, на чем ты едешь, - убеждена молодая женщина, - важно, как ты на дороге себя ведешь. И если ты обращаешься с людьми как отъявленное быдло, то и отношение к тебе будет соответствующим. И не стоит тогда обижаться, если тебя назовут колхозником и быдланом".

Наша героиня, наверное, никогда не забудет, как с ней пытался устроить разборки прямо на дороге один водитель.

"Ему не понравилось, что я иду на обгон, - пояснила она. - А то, что он сам еле тащился, его нисколько не волновало. Однако это не помешало ему "подрезать" меня, остановиться передо мной посреди дороги и пойти со мной разбираться".

Марина говорит, что очень испугалась тогда. Другие автомобилисты видели, что назревает конфликт, что за рулем девушка, что к ней лезет здоровый мужик, что она заблокирована и не может уехать, но на помощь никто не спешил. Все, что она смогла тогда сделать, - заблокировать все двери: "Он бил по дверям и по стеклу, пинал машину ногами. Потом успокоился и ушел, но меня долго еще трясло".

Или был случай, когда ее авто пытались вытолкнуть на встречную полосу. Просто мальчики (там была компания) решили, как сейчас говорят, "поприкалываться". Возможно, они были пьяны.

После этих случаев муж Марины подарил ей видеорегистратор и сунул в салон пару газовых баллончиков. "Если что, лупи сразу, извиняться будешь потом, - напутствовал он, - больных на дороге хватает".

Однако вот что странно: с тех пор как у нее появились регистратор и баллончики, все неадекваты волшебным образом испарились. "Мне везет, - улыбается Марина, - а может, это регик и баллончики приносят мне удачу".

Фото: ABW.BY

Говорят, что о вкусах не спорят. Не хочет спорить и наша героиня, убежденная, что каждое мнение имеет право на существование. Но Renault Megane она считает лучшим автомобилем для девушки.

"Машина украшает женщину", - улыбаясь, говорит она. Украшает, мы тоже не будет спорить. Но иногда все-таки кажется, что оно немножечко наоборот.