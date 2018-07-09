Скрестить пистолет с биткоином 2 Юрий Пшенник, «Наше мнение»

9.07.2018, 7:59

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Реиндустриализация по-белорусски.

Одно из недавних выступлений Лукашенко еще раз показало, что никаких новых решений для обеспечения «прорыва» в экономике у нашей власти нет, да она их и не ищет. Ну разве что в последнее время пытаются скрестить «пистолет» с «биткоином». Как недавно заявил правитель во время рабочей поездки в Могилевскую область, от работы экономики зависит судьба страны. Прежде всего должны выполняться принятые решения. «Наметили сделать – это должно быть сделано железобетонно. Причина одна невыполнения – смерть. Мы — на фронте». «Хотите – строем ходите, хотите – берите пистолеты и наводите тут порядок. Это ваши проблемы», – заявил правитель в адрес чиновников, отвечающих за сельское хозяйство.

Однако пистолетом экономику не поднимешь. Сталин уже поднимал ее «пистолетом» – в частности сельское хозяйство. В итоге 10 миллионов крестьян ликвидировали, как он сам признался Черчиллю (а тот написал об этом в своих мемуарах). И что, больше стало продовольствия? Как раз наоборот, голодомор за голодомором, пока уже Хрущев не начал в Америке зерно закупать. Но у нас все еще верят в могущество пистолета…

Можно, конечно, утверждать, что сама по себе наша система хорошая (так некоторые и говорят), необходимо просто ее слегка подкоррективать – внедрить токены с биткоинами, сделать белорусское модель «цифровой», провести «реиндустриализацию», – и тогда мы заживем как те же швейцарцы, или хотя бы чехи. Но могут ли только технологии, даже самые наиновейшие, обогатить людей без изменения социальной системы и «пистолетных» методов управления?

Индустриализация и 1-я пятилетка в СССР однозначно сделала людей беднее, а не богаче. А связанная с ней коллективизация и вообще к голодомору привела. Да, может, все это и необходимо было, может, без этого не победили бы в войне. Но все это гадания. А факт остается фактом: конкретно в период первых пятилеток люди стали беднее. Иными словами, условия для получения прибыли и накопления богатства первичны, а станки, АЭС и пр. элементы индустриализации все же вторичны.

С новыми целями «реиндустриализации» экономики и созданием «цифровой страны» мы наблюдаем подмену цели средством. Нет, я за «индустрию» и IT-технологии – но это всего лишь средство и только средство. Как и трактора не производят сельхозпродукцию сами по себе, так и «цифровизация страны» сама по себе не будет генерировать богатство и достаток в домах граждан. Хотя может поспособствовать этому как средство достижения цели. Цель же должна быть другая – создание условий для накопления и приумножения богатства и обеспечения комфортной жизни людей, к примеру. А то у нас доходит до того, что некоторые экономисты прямо предлагают сделать жизнь людей хуже ради роста ВВП. А мне всегда казалось, что рост ВВП нужен как раз для улучшения жизни людей, а не наоборот.

«Цивилизация – это не железо, цивилизация – это социальная система», сказал как-то Леонид Радзиховский. В общем, если в стране не созданы организационные, системные условия накопления, сохранения и приумножения богатства, то чисто технические меры типа цифровизации страны, нанотехнологий, атомных электростанций и агрохолдингов не помогут. И об этих условиях власть пока не думает.

Юрий Пшенник, «Наше мнение»