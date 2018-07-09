Видеофакт: Английские фанаты отметили победу над Швецией в магазине IKEA 1 9.07.2018, 10:53

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Сотрудники шведского магазина не решились возражать.

После матча Швеция — Англия, в котором английская сборная прошла в полуфинал ЧМ-2018, английские фанаты решили отметить это событие в магазине IKEA, воплощавшем для них всё шведское. Несколько десятков человек пели и танцевали в торговом зале и прыгали по мебели, а сотрудники магазина не решались их остановить, пишет medialeaks.ru.

Состоявшийся 7 июля матч между Швецией и Англией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу стал для английских болельщиков поводом устроить праздненство в мебельном магазине IKEA. Для английской сборной этот матч, как и весь чемпионат, уже стал необычайно успешным: команда становилась чемпионом мира лишь однажды — в 1966 году — и тогда же в последний раз проходила дальше четвертьфинала.

Возможность англичан попасть в полуфинал приковала внимание стольких зрителей, что британские города опустели в самый разгар дня — все смотрели футбол, пишет Metro.

И когда сборная Англии со счётом 2:0 победила в матче и прошла в полуфинал, нескольким десяткам фанатов, по всей видимости, захотелось сделать то же самое, что и их кумирам. То есть победить шведов. Поэтому они и отправились в магазин IKEA. Видео их похождений появилось на YouTube-канале «The laughing factory».

В торговом зале фанаты вели себя так, будто праздновали победу прямо на трибуне стадиона. Они громко кричали, танцевали и прыгали на мебели. Сильнее всего, конечно, досталось кроватям, но некоторые болельщики запрыгивали и на столы.

На видео попали две сотрудницы магазина. Они настороженно ходят рядом, но не решаются вмешиваться, пока фанаты поют песню Three Lions, неофициальный гимн поддержки сборной. Эту же песню английский музыкант недавно сыграл вместе с множеством коллег из разных уголков Земли оригинальным способом — каждый новый включал на фоне цепочку из видео всех предыдущих.

Представители IKEA опубликовали официальное заявление, которое было предельно сдержанным, пишет Mirror. Они заявили, что в курсе ситуации, но не стали говорить о том, как к ней относятся.

Мы знаем, что небольшая группа фанатов отмечала результаты матча в одном из наших магазинов. Будучи одновременно британцами и шведами, мы едва удерживались на краешках стульев во время игры, и хотели бы сказать «Grattis!» [«Поздравляем» по-шведски] сборной Англии с выходом в полуфинал.