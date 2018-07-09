Александра Саснович: Буду выходить на корт и бороться до конца 9.07.2018, 14:35

Александра Саснович

Фото: John Patrick Fletcher/Action Plus/Getty Images

Сегодня белорусская теннисистка проведет матч 1/8 финала Уимблдонского турнира против 12 ракетки мира.

Белорусская теннисистка Александра Саснович в преддверии матча 1/8 финала Уимблдонского турнира против Елены Остапенко рассказала tennis.by о настрое на игру и про расставание в прежним тренером Игорем Светлаковым.

- Следующая соперница Елена Остапенко — победительница "Ролан Гаррос.

- С Остапенко мы играли два раза, оба я проиграла в трех сетах. В этот раз буду играть по-другому. Сегодня хочу еще отдохнуть немного, у хозяйки, где мы живем день рождения, придем поздравим ее новостью о моей победе и преподнесем подарок. Она сказала мне, что лучший подарок для нее — это моя победа. Мы останавливаемся у нее уже третий год, она очень сильно меня поддерживает и это приятно. Она приходит на каждый мой матч с дочкой, а ее муж остается дома, потому что он сильно переживает за меня. После победы над Петрой у хозяйки были слезы.

- Ты вышла в 1/8 финала "Уимблдона", в деле остались только 16 лучших теннисисток. Что для тебя это значит?

- Еще не конец! Я буду выходить на корт, делать все , что я могу и бороться до конца. Каждый матч — игра до конца!

- У тебя новый тренер, теперь ты работаешь с Александром Ленючевым.

- Игорь Светлаков мне очень помог, это было хорошее время работы, но мы устали друг от друга. Когда-то нужно понять, что ваши пути расходсятся, что-то нужно менять. Он меня ввел в Топ-50, это здорово! Сейчас я начала снова работу с Александром Сергеевичем, мне очень комфортно работать с ним. Не буду загадывать, что будет дальше, но он добавляет позитива. И я стала получать на корте радость. В последнее время получались не очень хорошие результаты, а сейчас с ним начался второй виток. Сейчас я получаю удовольствие от каждого мяча и мне нравится то, что я делаю! Хочется продлить это состояние и чтобы всегда у меня так было! Когда ты играешь — ты живешь, испытываешь эмоции, которые не испытывал раньше.