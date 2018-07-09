Для белорусов могут подорожать авто из Литвы 9.07.2018, 15:16

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Новый налог затронет больше 100 тысяч автомобилистов.

Через два месяца в Литве представят новый налог на автомобили. Платить его будут при регистрации, сообщает delfi.lt.

Налог затронет автомобили с большим объемом выбросов углекислого газа в атмосферу. Министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис Навицкас сказал, что налогом обложат автомобили, которые выбрасывают 200-210 грамм CO2 на километр.

По официальной статистике таких авто больше 90 тысяч, но лишь по половине литовских авто есть данные по выбросам – «грязных» авто окажется больше.

Точный размер налога пока неизвестен. Для примера, в Германии он составляет 20 евро за кубометр бензинового двигателя (95 для дизеля) плюс 2 евро за каждый грамм углекислого газа, который выделяет авто сверх нормы. Сейчас за регистрацию автомобиля в Литве платят 14,48 евро и 7,2 евро за номера.