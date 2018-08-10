Чтобы попасть в секонд-хенд, гродненцы стояли в очереди всю ночь 9 10.08.2018, 12:33

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Когда в 9 утра двери магазин открылись, люди побежали в него толпой.

Открытие самого крупного секонд-хенда в городе 10 августа вызвало ажиотаж у гродненцев. Очередь у входа в магазин люди стали занимать еще с вечера, а к открытию набралось более 200 человек, сообщает hrodna.life.

Крупнейший на сегодняшний день в городе магазин подержанной одежды привлек покупателей не только своими масштабами, но и акциями: первой сотне клиентов обещали подарки, у входа в магазин работала бесплатная площадка с угощениями.

Кирилл с друзьями пришли к секонд-хенду первыми, чтобы купить брендовую одежду.

«Да, мы гонимся за шмотками и брендами, поэтому приходим сюда первыми. Были у магазина около 20 часов, а уже к ночи стали подтягиваться и другие люди», – говорит Кирилл.

В 23:00 рядом с секондом стояла очередь из 20 человек, преимущественно молодежь. Утром к новому магазину пришли гродненцы пожилого возраста.

«Вы думаете, мы от хорошей жизни здесь стоим? Нам стыдно, что мы вынуждены покупать одежду в таких магазинах. Вот до чего докатился белорусский народ», – сказала перед открытием одна из пенсионерок.

Когда в 9 утра двери магазин открылись, люди побежали в него толпой.