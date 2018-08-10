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Эрдоган начал успокаивать граждан Турции после падения лиры

  • 10.08.2018, 12:48
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РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

Правитель Турции призвал граждан страны не беспокоиться из-за рекордного падения курса лиры к доллару.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Не забывайте, у них есть доллары, но с нами наш народ, наш бог. Мы много работаем. Посмотрите, что с нами было 16 лет назад и где мы сейчас», — заявил Эрдоган.

Курс турецкой лиры к доллару США во время торгов 9 августа обновил исторический минимум, упав за день на 4%, до 5,42 лиры за доллар, на фоне ухудшения турецко-американских отношений. В апреле до начала падения доллар стоил 4 лиры. В целом с начала года турецкая валюта упала на 29%, подсчитал WSJ. Утром 10 августа за один доллар на турецкой бирже давали уже 6 лир.

На прошлой неделе Эрдоган также призвал граждан страны конвертировать имеющуюся у них иностранную валюту и золото в лиру, чтобы поддержать национальную валюту.

Отношения США и Турции обострились после того, как 1 августа Вашингтон ввел санкции в отношении министров внутренних дел и юстиции Турции. На этот шаг Вашингтон пошел из-за отказа турецких властей освободить задержанного в Анкаре американского пастора Эндрю Брансона, арестованного по подозрению в шпионаже и за связи со сторонниками исламского проповедника Фетуллаха Гюллена, которого Турция считает террористом. Анкара объявила об ответных мерах, пригрозив арестовать имущество глав Минюста и Министерства внутренней безопасности США, если таковые будут обнаружены на территории Турции.


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