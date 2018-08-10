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Что почем на главном рынке Минска

  • 10.08.2018, 14:01
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Сколько овощей, фруктов и ягод можно купить на Комаровском рынке на 10 рублей.

За последние семь дней на главном рынке Минска цены на фрукты, ягоды и овощи отечественного производства сильно упали. На импортные, напротив, подросли. Из нового на Комаровке появилась необычная цветная капуста — ярко-желтая и сиреневая. Tu.by узнал, что и почем сейчас на Комаровском рынке, а также сколько овощей, фруктов и ягод можно купить на 10 рублей.

Наступила яблочно-грушевая пора. Все прилавки завалены ранними сортами этих фруктов. Те, что помельче и понеказистее, можно найти по цене даже до 1 рубля. Крупные и красивые стоят 3−3,5 рубля.

Люди покупают малину килограммами. Неужели так сильно подешевела?

— Да, малина подешевела, в этом году урожай, — рассказывает один из администраторов рынка. — Самая дешевая у потребкооперации, там целые очереди.

Малина действительно упала в цене — продают по 3,5 рубля в основном, но можно найти и за 3. Снизилась цена и на ежевику. Еще неделю назад продавали по 10 рублей, а теперь по 6. Голубика, напротив, подорожала: была по 9 рублей, теперь — по 12. Черника с прилавков почти уже исчезла. В одном месте слегка помятую продавали по 7 рублей, более презентабельную — по 8.

Кое-где еще продают вишню по 3,2 рубля. Черешню увидели только в одном месте и за 25 рублей. Цены на клубнику начинаются от 10 за килограмм и заканчиваются 18 рублями.

Зато слив на рынке просто море: и чернослив, и венгерки, и мелкие красные, и желтые с фиолетовым размером с яблоко. Самые дешевые стоят 1 рубль, а самые дорогие 6,5 рубля.

Снизилась цена на дыни. Теперь килограмм ароматной торпеды можно купить за 1,5 рубля.

Персики и нектарины чуть подорожали. Если 7 дней назад кило можно было купить за 2,6 рубля, то сейчас дешевле 3 рублей отдают только уцененные. Абрикосы отходят, их на прилавках почти не осталось, да и стоят они теперь в среднем по 5 рублей за килограмм.

Кстати, о потребкооперации. Возле их торговых мест действительно очереди. Стоят в них в основном пенсионеры. И неудивительно, ведь здесь продают груши по 75 копеек, яблоки по 45, огурцы и помидоры по 95 и даже самые дешевые лисички — по 6 рублей. К слову, других лесных грибов на рынке сейчас нет.

Заглянули журналисты и к продавцу диковинных китайских овощей, чтобы узнать, пришлась ли новинка по вкусу белорусам.

— Покупают в основном китайцы, это для них привычнее, — рассказала продавец. — К примеру, горькую тыкву они разрезают напополам, вынимают зерна, варят в кипящей воде минуты две, а потом режут на кубики и жарят, скажем, с яйцом. А лично я попробовала другую тыкву — она зеленая и длинная. По вкусу напоминает кабачок.

Из необычного журналисты увидели на одном из прилавков цветную капусту. В прямом смысле цветную — белую, ярко-желтую и фиолетовую. Килограмм диковинки стоит всего 1,5 рубля.

Продавцы прогнозируют, что к следующей неделе помидоры, перцы и некоторые другие овощи еще упадут в цене, можно будет закупаться на заготовки на зиму.


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