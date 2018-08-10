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Работникам могилевского завода предлагают одночасовой рабочий день

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  • 10.08.2018, 14:15
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Уже три года «ведущее промышленное предприятие» находится в «коматозном» состоянии.

В википедии написано, что могилевский завод «Строммашина» является одним из ведущих промышленных предприятий Беларуси. Наверное, это здорово, но по факту с 2015 года ведущее промышленное предприятие находится в «коматозном» состоянии и считается банкротом, пишет сайт mogilev.online.

Правда, в один момент завод как бы вышел даже на безубыточное производство и вроде как начал оживать. Но уже нынешним летом оживающему предприятию продлили санацию до 2023 года, попутно сменив и оштрафовав антикризисного управляющего. Борьба за выживание продолжается.

Очередное свидетельство «эффективности» работы завода было получено сегодня, когда в группе «Могилев real» подписчица Оля Лысова прислала фото уведомления от руководства предприятия. Адресату предлагается согласиться на режим работы в один час в день, либо быть уволенным «за отказ от продолжения работы».

Что характерно, указано даже рабочее время — с 7 до 8 утра. То есть даже при одночасовом рабочем дне вставать придется засветло...


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