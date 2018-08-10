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Окончательное решение

  • Илья Мильштейн, «Грани.ру»
  • 10.08.2018, 16:56
  • 1,248
Илья Мильштейн
Фото: snob.ru

Владимир Путин убивает Олега Сенцова.

Ситуацию с голодовкой украинского режиссера, умирающего в российской тюрьме, можно описывать по-разному. С учетом военных будней, действующего российского законодательства, общественных настроений, политической обстановки и прочего. А можно описать одной фразой - и в ней уместится весь сюжет - про палача и жертву. Иногда пресловутая бритва Оккама является самым эффективным инструментом познания реальности, и здесь как раз тот случай. Путин убивает Сенцова, да.

Впрочем, упомянуть можно и все эти сопутствующие обстоятельства: войну, суд, состояние нашего социума, политические игры. Для полноты картины. Если бы Россия не напала на Украину, то и не понадобились бы Кремлю украинские заложники: во-первых, для того, чтобы демонстрировать миру кровавый оскал незалежного терроризма; во-вторых, для торговли. Если бы не нужны были заложники, то и дело Сенцова-Кольченко, и десятки других похожих дел не занимали бы столько человеко-часов в работе российских судей. Если бы социум наш был иным... точнее, если бы в России имелось общество, то и Путина никакого не существовало бы с его войнами и политзеками, захваченными в плен. Ну и бесконечно скверные отношения с целым миром, от Вашингтона до Киева, тоже, конечно, оказывают влияние на происходящее в Лабытнангах Ямало-Ненецкого автономного округа. Там, где погибает Олег Сенцов.

Вчера от его адвоката Дмитрия Динзе и двоюродной сестры Натальи Каплан мы узнали, что у Олега все не просто плохо, все катастрофически плохо. У заключенного сердце стало плохо работать, и это на фоне проблемы с почками и печенью... у него малокровие и анемия. В городской больнице он столкнулся с врачами-садистами и возвращаться туда больше не хочет. В больнице тюремной голодающий отрезан от мира, писем ему не передают, и он живет в информационном вакууме. А когда адвокату удается передать ему хоть какие-то весточки, в которых люди умоляют его прекратить голодовку, Сенцов реагирует на них с досадой отчаявшегося: Эти письма можешь мне не привозить, я их даже читать не хочу. Он готовится к смерти.

А самое ужасное заключается в том, что Владимир Путин, по-видимому, принял более или менее окончательное решение убить Олега Сенцова.

Тому есть немало косвенных доказательств. Абсолютное бездействие российского омбудсмена Москальковой, которая, после того как сообщила, что режиссер поправился на 2 килограмма, более не проявила себя ничем. Однообразные речи президента РФ и его пресс-секретаря, которые раньше не смели влиять на суд, а ныне цепенеют перед вступившим в силу решением суда Российской Федерации. И оба, как сговорившись, ожидают от умирающего просьбы о помиловании, без которой якобы не могут его освободить. О том, что просьбы они не дождутся, эти весьма осведомленные люди догадываются, чем и следует объяснять их глумливые ответы на вопросы журналистов. Владимир Владимирович в этих выступлениях задает тон, а Дмитрий Сергеевич позже его слова повторяет. И это звучит как приговор.

Зачем Путину убивать непосредственно Сенцова - тема для отдельного размышления. На поверхности известный тезис насчет того, что наш национальный лидер никогда не поддается чужому давлению, а его ведь настойчиво просят помиловать заложника люди с мировым именем - режиссеры, актеры, писатели. Российские и зарубежные. Однако данный тезис не представляется слишком убедительным: освобождал же Путин и Ходорковского, и Лебедева, и Алехину с Толоконниковой, и несчастную Савченко - и вот именно что под давлением. А тут вдруг уперся и никаких российских заложников, томящихся в бандеровских тюрьмах, менять на "террориста" не хочет.

Не исключено, прав Дмитрий Динзе, предполагающий, что, убивая Сенцова, Путин желает раз и навсегда решить проблему политических голодовок. Ссылаясь на некие дипломатические источники (американские? немецкие? украинские?), адвокат утверждает, что им было донесено из Кремля, что, мол, пусть политзек умирает в назидание другим заключенным, которые хотят таким же образом соскочить из колонии либо из тюрьмы, в которой они сидят. Дабы неповадно было принуждать к милосердию нашего жестоковыйного и раздражительного вождя.

Возможно и другое объяснение. Цель кремлевского старца сегодня сводится к тому, чтобы еще более обострить отношения с Западом, одновременно нагоняя страху и на недобитых несогласных внутри страны. Дескать, плевать ему и на обещанные новые санкции, и на целый свет. Идеальный способ здесь - демонстрация бесчеловечности. Да и что ему будет за то, что он убьет Олега Сенцова? Прежние убийства, включая массовые, сошли с рук, так почему ж ему придется расплачиваться за это? Нет, в обозримые сроки точно не придется.

Как спасать Олега? Его адвокат тоже не видит выхода, склоняясь к мысли, что судьба политзека находится в руках у администрации президента, у президента РФ. Эти руки стиснуты на горле приговоренного, и все, что мы можем сделать, это все-таки противоборствовать с убийцей. Счет идет на дни, и хочется верить, что сюжет, уместившийся в одну фразу, еще не завершен, и заложник выживет, вырванный из рук палача. Путин расслышит обращенные к нему крики тоски и ненависти, поморщится, засомневается, посоветуется с товарищами, что-то там еще взвесит на своих высокоточных кремлевских весах - и передумает. Все-таки не факт, что надо убивать, правда же.

Илья Мильштейн, «Грани.ру»


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