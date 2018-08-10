Продюсер Виталий Новиков освобожден в зале суда 1 10.08.2018, 18:21

Виталий Новиков

Зал просто взорвался аплодисментами.

Из зала суда Фрунзенского района вышел на свободу известный белорусский продюсер, музыкант, актер и бизнесмен Виталий Новиков. Об этом в своем фэйсбуке сообщил бизнесмен Владлен Велицкий, пишет tut.by.

«Виталика Новикова выпустили из зала суда», — написал Велицкий.

В суде Фрунзенского района отказались озвучить приговор по телефону. Получить комментарий у Новикова пока не удалось. «Приговор — 2 года и 6 месяцев без конфискации. Он содержался под стражей почти такой же срок», — сказал его знакомый.

О задержании шоумена стало известно в апреле 2016 года.

Заместитель председателя Комитета государственного контроля — директор Департамента финансовых расследований Игорь Маршалов сообщил журналистам, что в Минске задержали группу лжепредпринимателей с «достаточно известным в стране человеком» во главе. «Была пресечена деятельность организованной преступной группы во главе с достаточно известным в стране человеком, который наряду со своей легальной деятельностью в сфере развлечений организовал незаконный бизнес по оказанию услуг субъектам реального сектора экономики по уклонению от уплаты налогов», — отметил Маршалов.

У организованной преступной группы изъято более 180 печатей различных предприятий, в том числе нерезидентов Республики Беларусь. Всего, по оперативным данным, у этой преступной группы насчитывается свыше 1,1 тыс. контрагентов. По предварительным данным, суммы неуплаченных налогов у некоторых контрагентов превышала 3−4 млрд неденоминированных рублей.

Виталий Новиков родился 21 сентября 1959 года. Окончил Белорусский театрально-художественный институт (режиссура театра). Работал в Минском ТЮЗе, театре «Малая сцена», ансамбле «Песняры». Новиков является основателем КВН в Беларуси, учредителем телевизионной творческой группы «АМиК» (Беларусь). В 2009 году дебютировал в телевизионном сериале «Золотая страна».

Новиков привозил в Минск известных российских артистов и актеров. Поддерживал музыкальные проекты. Он является одним из основателей радиостанции «Юмор-ФМ».

Как рассказали «Салiдарнасцi» очевидцы, «зал просто взорвался аплодисментами».