Кремлевские мульти-пульти, или как Минобороны РФ поймали на лжи третий раз за год 2 11.08.2018, 10:55

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Российских военных уже не первый раз хватают за руку на очевидной лжи.

Если верить российским СМИ, американская боевая авиация в Сирии безжалостно истребляет городские кварталы. Об этом заявило и Минобороны России, даже фотографии опубликовало, пишет сайт телеканала «Белсат».

Однако, оказалось, что эти же самые фотографии это же учреждение показывало раньше. Это были «подтверждения метких бомбовых ударов по штабам исламистов». И делала это якобы российская авиация. В третий раз за год российская пропагандистская машина с громким плеском села в лужу.

«Вашу маму и тут, и там показывают!»

Весной этого года Министерство обороны России сообщило о «катастрофическом разрушении города Ракки, причиной которого стала бомбардировка авиацией международной коалиции». «Большинство жилых зданий, больниц, мечетей, школ и бъектов жизнеобеспечения разрушено», – упрекало западных коллег российское военное учреждение.

#СИРИЯ Минобороны России публикует кадры аэрофотосъемки, подтверждающие катастрофические разрушения городских кварталов Ракки, нанесенных бомбардировками коалиции — разрушено большинство жилых зданий, больниц, мечетей, школ и объектов жизнеобеспеченияhttps://t.co/l089tuTZEY pic.twitter.com/iiUnUcmUMn — Минобороны России (@mod_russia) 7 апреля 2018 г.

Одна из фотографий, опубликованная аккаунтом Минобороны России в качестве иллюстрации к Твиттеру 7 апреля 2018 года.

Однако, как на днях заметил сайт интернет-исследований Bellingcat, меньше, чем год назад 16 июня 2017 года то же ведомство публиковало спутниковые фотографии того же самого места.

Однако тогда снимки шли с совершенно другим текстом. В постинге говорилось, что это были здания, в которых собирались лидеры так называемого «Исламского государства», и их здесь разбомбили именно Воздушно-космические силы Российской Федерации.

Уничтожение командного пункта ИГИЛ в #Ракка во время проведения в нем совещания лидеров террор.группировки ИГИЛ https://t.co/JHxrvGygTO pic.twitter.com/gEGoXRtz1Q — Минобороны России (@mod_russia) 16 июня 2017 г.

Заявлялось даже, что в качестве этого меткого авиаудара мог быть убит сам Абу Бакр аль-Багдади – руководитель «Исламского государства».

Сравнение «американского» и «российского» ударов по «мирному кварталу» и «штабу боевиков» соответственно.

Сравнение «американского» и «российского» ударов по «мирному кварталу» и «штабу боевиков» соответственно.

Согласно анализу, который провел Bellingcat, это действительно город Ракка, однако кто разбомбил это место, действительно ли здесь были лидеры исламистов – большой вопрос. Факт лишь в том, то Минобороны России решило соврать всему миру и выдать одни и те же уничтоженные здания в качестве работы и своей, и чужой авиации.

Ему хоть плюй в глаза, а он говорит: божья роса!

Российских военных уже не первый раз хватают за руку на очевидной лжи. Как раз два самых ярких таких случая имели место также относительно недавно.

Так, в июне 2017 года президент Владимир Путин во время съемок фильма о нем режиссером Оливером Стоуном показывал последнему на мобильном телефоне «работу нашей авиации в Сирии». И сопровождал это видео рассказом о героической борьбе российских военных там с исламистами. Сюжет попал в фильм знаменитого режиссера.

Однако оказалось, что это американское видео, и показывает оно то, как американский вертолет Apache ведет бой с исламистами в Афганистане.

Позже, в ноябре 2017 года Минобороны России в социальных сетях выкладывает кадры того, как якобы США позволяют эвакуировать боевиков-исламистов в Сирии. Оказалось, что это вообще скриншот из компьютерной игры-симулятора боевого самолета АС-130.

«Оригинальное фото» Минобороны РФ

Источник twower.livejournal.com

Ролик из игры, откуда взяли «оригинальное фото

Интересно, что за фейк из компьютерной игры Минобороны России, если не извинилось перед публикой, то хотя бы признало, что «фотоматериалы были ошибочно присоединены к заявлению военного ведомства». Объяснений по поводу остальных фейков вообще не было.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков вообще заявил, что американское видео, которое Путин показал Стоуну – это не ошибка, оно настоящее и показывает действия российской авиации.