Кремлевские мульти-пульти, или как Минобороны РФ поймали на лжи третий раз за год

Кремлевские мульти-пульти, или как Минобороны РФ поймали на лжи третий раз за год2
- 11.08.2018, 10:55
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Российских военных уже не первый раз хватают за руку на очевидной лжи.
Если верить российским СМИ, американская боевая авиация в Сирии безжалостно истребляет городские кварталы. Об этом заявило и Минобороны России, даже фотографии опубликовало, пишет сайт телеканала «Белсат».
Однако, оказалось, что эти же самые фотографии это же учреждение показывало раньше. Это были «подтверждения метких бомбовых ударов по штабам исламистов». И делала это якобы российская авиация. В третий раз за год российская пропагандистская машина с громким плеском села в лужу.
«Вашу маму и тут, и там показывают!»
Весной этого года Министерство обороны России сообщило о «катастрофическом разрушении города Ракки, причиной которого стала бомбардировка авиацией международной коалиции». «Большинство жилых зданий, больниц, мечетей, школ и бъектов жизнеобеспечения разрушено», – упрекало западных коллег российское военное учреждение.
#СИРИЯ Минобороны России публикует кадры аэрофотосъемки, подтверждающие катастрофические разрушения городских кварталов Ракки, нанесенных бомбардировками коалиции — разрушено большинство жилых зданий, больниц, мечетей, школ и объектов жизнеобеспеченияhttps://t.co/l089tuTZEY pic.twitter.com/iiUnUcmUMn— Минобороны России (@mod_russia) 7 апреля 2018 г.
Однако, как на днях заметил сайт интернет-исследований Bellingcat, меньше, чем год назад 16 июня 2017 года то же ведомство публиковало спутниковые фотографии того же самого места.
Однако тогда снимки шли с совершенно другим текстом. В постинге говорилось, что это были здания, в которых собирались лидеры так называемого «Исламского государства», и их здесь разбомбили именно Воздушно-космические силы Российской Федерации.
Уничтожение командного пункта ИГИЛ в #Ракка во время проведения в нем совещания лидеров террор.группировки ИГИЛ https://t.co/JHxrvGygTO pic.twitter.com/gEGoXRtz1Q— Минобороны России (@mod_russia) 16 июня 2017 г.
Заявлялось даже, что в качестве этого меткого авиаудара мог быть убит сам Абу Бакр аль-Багдади – руководитель «Исламского государства».
Сравнение «американского» и «российского» ударов по «мирному кварталу» и «штабу боевиков» соответственно.
Согласно анализу, который провел Bellingcat, это действительно город Ракка, однако кто разбомбил это место, действительно ли здесь были лидеры исламистов – большой вопрос. Факт лишь в том, то Минобороны России решило соврать всему миру и выдать одни и те же уничтоженные здания в качестве работы и своей, и чужой авиации.
Ему хоть плюй в глаза, а он говорит: божья роса!
Российских военных уже не первый раз хватают за руку на очевидной лжи. Как раз два самых ярких таких случая имели место также относительно недавно.
Так, в июне 2017 года президент Владимир Путин во время съемок фильма о нем режиссером Оливером Стоуном показывал последнему на мобильном телефоне «работу нашей авиации в Сирии». И сопровождал это видео рассказом о героической борьбе российских военных там с исламистами. Сюжет попал в фильм знаменитого режиссера.
Однако оказалось, что это американское видео, и показывает оно то, как американский вертолет Apache ведет бой с исламистами в Афганистане.
Позже, в ноябре 2017 года Минобороны России в социальных сетях выкладывает кадры того, как якобы США позволяют эвакуировать боевиков-исламистов в Сирии. Оказалось, что это вообще скриншот из компьютерной игры-симулятора боевого самолета АС-130.
Ролик из игры, откуда взяли «оригинальное фото
Интересно, что за фейк из компьютерной игры Минобороны России, если не извинилось перед публикой, то хотя бы признало, что «фотоматериалы были ошибочно присоединены к заявлению военного ведомства». Объяснений по поводу остальных фейков вообще не было.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков вообще заявил, что американское видео, которое Путин показал Стоуну – это не ошибка, оно настоящее и показывает действия российской авиации.