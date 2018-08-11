«Россия отрежет Илона Маска от технологий и перекроет ихним сенаторам доступ к Геленджику» 11.08.2018, 12:29

Виктор Шендерович пошутил на тему «ответных санкций» РФ.

Россия пообещала зеркальный ответ на новые санкции США, напомнил 11 августа в "Фейсбуке" российский писатель Виктор Шендерович.

"МИД РФ пообещал зеркальный ответ на новые санкции США. Мы отрежем Илона Маска от наших технологий и перекроем их сенаторам доступ к Геленджику. Они, сука, землю есть будут. Доллар уже опасно накренился, как вы заметили", – написал cатирик.