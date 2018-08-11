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Названы лучшие европейские столицы для релакса на выходных

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  • 11.08.2018, 13:59
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Городские путешествия на несколько дней становятся все популярнее.

Копенгаген, Люксембург и Таллин возглавили рейтинг наиболее «релаксационных» европейских столиц, где можно спокойно отдохнуть в коротком путешествии. В топ-5 оказались также Хельсинки и Загреб, сообщает «Европульс».

Рейтинг European Relaxation Index составлен туристическим сайтом Spa Seekers по пяти основным критериям: уровень счастья местных жителей, плотность населения, доступность общественного транспорта, протяженность береговой линии в непосредственной близости и общий уровень жизни. Кроме того, составители рейтинга принимали во внимание загруженность ближайшего аэропорта.

Оказалось, что в Хельсинки самые счастливые жители, в Копенгагене самый высокий уровень жизни, а городским транспортом больше всего довольны люксембуржцы.

Как отмечают составители, городские путешествия на несколько дней становятся все популярнее в последнее время.


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