С таким оружием Украина может диктовать условия агрессору 1 Юрий Бутусов

11.08.2018, 14:16

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Юрий Бутусов

«Богдана» потребует коренной реорганизации украинской артиллерии.

Настоящее достижение и огромный скачок отечественной военной промышленности - в Украине создана новая современная самоходная артиллерийская установка "Богдана" калибра 155 мм. Никогда ранее Украина не создавала свои артиллерийские системы такого класса, которые бы рассчитаны под стандарты натовских боеприпасов. Почти все комплектующие - украинского производства, по сути, освоен полный технологический цикл производства тяжелой самоходной гаубицы.

Министр обороны Степан Полторак обещал принять решение о принятии на вооружении новой украинской самоходно-артиллерийской установки "Богдана" - но так и позабыл это решение озвучить.

Впрочем, судя по всему, "Богдана" готовится к участию в параде, и значит, время для оглашения решения вполне достаточно, возможно, для максимального эффекта оно будет оглашено на самом параде.

О самой артсистеме. Ствол орудия - полностью украинского производства - освоили! У "Богданы" есть свое тактическое назначение - это замена всей нашей буксируемой артиллерии. Да, есть тяжелые бронированные гусеничные САУ, но такие системы на порядок дороже, поэтому в нашей армии большая часть артиллерийских стволов - это буксируемые орудия на колесах.

Конструкция "Богданы" на порядок дешевле, более маневренна и ремонтопригодна, колесное шасси дает большой запас хода и ресурс. По критерию "стоимость-эффективность" это оптимальная замена для артиллерии сухопутных войск. Артиллерийские системы такой конструкции широко распространены в мире.

Все наведение и управление осуществляется с пульта, это обеспечивает более высокую скорость наведения.

Противоосколочная броня кабины и шасси "КРАЗа".

Возимый боекомплект - 20 снарядов, такая конструкция очень удобна для заряжания с грунта.

"Богдана" прошла цикл испытаний, несколько стрельб боевыми снарядами, 2000 километров уже на ее спидометре.

Однако "Богдана" еще не принята на вооружение. А в случае, если государство примет решение о принятии на вооружение и производстве, чтобы не повторять ошибок с минометом "Молот", "Богдана" должна пройти полный цикл войсковых испытаний. И конструкторы должны внести изменения, установленные в ходе опытной эксплуатации. А уже потом запускаться в серию.

Основная проблема "Богданы" на данный момент отсутствие серийного производства украинских снарядов 155 мм. Пока опытные стрельбы на испытаниях проводились с применением снарядов, которые были закуплены у наших натовских союзников.

Вчера президент Петр Порошенко посетил новую производственную линию гаубичных снарядов на заводе "Артема". Линию смонтировала компания из США. Действительно, теперь Украина может производить 155 мм снаряды, однако 155 мм снаряды еще не приняты на вооружение. Некоторые компоненты снарядов придется закупать из импортных комплектующих. Потребности в новых снарядов определены в размере нескольких сот тысяч штук.

Я бы хотел предостеречь от эйфории и эффекта завышенных ожиданий, которые часто поражают наше общественное мнение, и потом бумерангом бьют по новым проектам. Демонстрация новой производственной линии снарядов и новой "Богданы" - это не означает, что такая артсистема со снарядами в течение ближайшего года поступит в войска.

Теперь надо все это в комплексе принять на вооружение. Провести цикл войсковых испытаний. Отладить технологию производства и запустить в серию. Все это не быстрый процесс, особенно учитывая нашу бюрократию.

Сложные системы требуют времени для доводки. В процессе наверняка вскроются какие-то проблемы и недостатки, которые конструкторы и технологи будут устранять. И это нормально. Главное - это результат, который в ближайшие годы получит армия. Система "Богдана" калибра 155 мм - это будущее нашей артиллерии.

Самое важное, что "Богдана" потребует коренной реорганизации украинской артиллерии, реорганизации системы комплектования и боевой подготовки войск.

Украина пока ведет войну остатками советских боеприпасов, которые уже давно прошли все сроки хранения, и весьма ненадежны. Стреляют старые советские гаубицы, которых не становится больше, у которых заканчивается ресурс ствола. Но зато это была "шара", бесплатно.

Новые снаряды и новые артиллерийские комплексы будут стоить дороже, чем ремонт советских запасов, которых уже почти не осталось по многим направлениям.

Новый 155 мм снаряд на мировом рынке стоит дорого. 1,5-3 тысячи ДОЛЛАРОВ за ОДИН СНАРЯД - это еще нижний порог цен. Активно-реактивные снаряды с дальностью до 50 километров стоят еще дороже. Интересно, сколько будет стоить снаряд украинского производства? Не думаю, что эта цена может быть намного меньше, учитывая, что всю технологию мы купили за рубежом, и что некоторые комплектующие тоже придется покупать за рубежом.

Мне нравится переход на натовский калибр тем, что это унификация вооружения с нашими западными партнерами. Это дает возможность в случае обострения войны, атаки противника на наши склады и арсеналы, обеспечить быстрые поставки либо закупки дополнительного количества боеприпасов за рубежом, обеспечить взаимозаменяемость с натовскими подразделениями.

Для нового натовского вооружения нужна новая профессиональная армия. Потому что доверять такие дорогостоящие системы не профессиональным людям недопустимо. Зато и выгода от применения новых артиллерийских орудий и новых снарядов колоссальная - точность и дальность поражения целей у них значительно выше, расход снарядов при этом меньше.

В комплексе с современными системами управления огнем, с артиллерийскими радарами производства США, новые гаубицы со снарядами 155 мм позволят Украине достигнуть как минимум паритета с российской армией, и даже вполне вероятно, добиться определенного технологического преимущества в артиллерии.

Воюют прежде всего люди, а не железо, но с таким оружием наши воины смогут диктовать агрессору инициативу.

Юрий Бутусов, "Фейсбук"