Румыния выходит на улицу 1 11.08.2018, 21:48

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Напряжение в стране не спадает.

По всей Румынии проходят массовые акции протеста с требованиями отставки правительства, сообщает ru.euronews.com.

Только в Бухаресте накануне на улицы города вышли более 20 тысяч человек. Уже ближе к ночи протест перетёк в тяжёлые столкновения с полицией, пострадали более 450 человек.

Президент Румынии Клаус Иоханнис, находящийся в оппозиции к правительству, категорически осудил насилие на площади Виктории и, по его словам, «жестокое вмешательство жандармерии». Иоханнис потребовал от главы МВД установить, не превысили ли полицейские свои полномочия.

Пользователи социальных сетей открыто обвиняют правительство страны в намеренном проявлении насилия, а также говорят о создании "тоталитарного государства". Очередная акция протеста запланирована на вечер субботы.