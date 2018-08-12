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«Куда завел ты нас, Сусанин?»: белорусы жестко ответили Лукашенко

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  • 12.08.2018, 12:05
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Диктатора высмеяли из-за его жалобы на «варваров с востока».

Правитель Беларуси Лукашенко упрекнул Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза.

«У нас сейчас тяжелый период - россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как-будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию», - заявил Лукашенко, посещая ОАО «Гомсельмаш» в пятницу.

Он также добавил, что «мы должны два-три года выдержать» и «они «Ростсельмаш» свой всячески поддерживают, субсидируют, нарушая наши договоренности в Евразийском экономическом союзе».

У читателей Charter97.org сочувствия эти заявления диктатора не вызвали.

«Надо было в ЕС идти».

«Расхлебываемся за ведение торговли в одном направлении».

«Я не халявщик, я партнер...»

«Хватит уже побираться! Все в рот России смотрят 25 лет и под ее дудку пляшут!

«От совка надо оторваться раз и навсегда, а с Россией процветания не будет!»

«Все поздно, доигрался с русским мишкой косолапым».

«Лука лез в ЕАЭС как клещ в кожу, а теперь что то вякает. Сам виноват, разорил страну, попил людям крови, как вампир»

«Куда завел ты нас, Сусанин?»


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