Жительница Барнаула рассказала о сотрудничестве «ВКонтакте» с ФСБ РФ 4 12.08.2018, 17:33

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Мария Мотузная

Фото: RFE/RL

Соцсеть передает спецслужбам РФ данные об IP-адресах, изменения паролей, номера телефона, имени и фамилии пользователя.

Жительница Барнаула, которую судят за публикацию изображений в социальной сети "ВКонтакте", рассказала, какую информацию соцсеть передала следователям, передает svoboda.org.

Мария Мотузная опубликовала в твиттере материалы дела, из которых видно, что социальная сеть сообщила данные об IP-адресах, с которых заходили на страницу, изменения паролей, изменения прикрепленного номера телефона, имени и фамилии пользователя. Кроме того, в материалах есть сведения об обращении в службу поддержки соцсети и блокировки страницы за спам.

Пресс-служба соцсети "ВКонтакте" заявила порталу "Сибирь.Реалии", что обязана предоставлять правоохранительным органам необходимую информацию в рамках закона. В компании уточнили, что в таких запросах не раскрываются конкретные обстоятельства дела. "Мы никогда не знаем, запрашивают ли у нас данные на серийного убийцу или по делу "за мем", - заявили в соцсети.

О деле Марии Мотузной стало известно после того, как она стала вести хронику следственных действий в Твиттере.

Пересматриваю дело. 255 страниц. 40 только с IP адресами. А вот эта проклятая явка. Если кому-то интересно, как это выглядит, то вот. Не делайте так!!! pic.twitter.com/Ga6HcG1yUw — Frolová (@La72La) 12 августа 2018 г.

8 мая домой к обвиняемой пришли с обыском следователь и оперативники Центра по противодействию экстремизму. У нее изъяли домашний компьютер и телефон, после чего отвезли на допрос, где показали скриншоты шуточных картинок с ее страницы "ВКонтакте" за 2015 год – в основном на тему религии. Мотузную уведомили о том, что на нее заведено уголовное дело по статьям "Возбуждение ненависти или вражды" и "Оскорбление чувств верующих". По словам Мотузной, картинки были загружены в 2016 году на уже удалённую старую страницу во "ВКонтакте".

Мотузной грозит до пяти лет лишения свободы.

СМИ сообщают, что заявления Мотузную написали две студентки Академии госслужбы при президенте России. 3 августа стало известно, что студентки написали второе заявление - якобы по факту угроз со стороны Мотузной. Обвиняемая сообщения об угрозах отвергает. По словам Мотузной, о заявлениях студенток она узнала случайно.

Следующее заседание суда назначено на 15 августа.