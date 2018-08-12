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В России возможна отмена государственных пенсий

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  • 12.08.2018, 19:33
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Пенсии могут отменить из-за дефицита пенсионной системы.

Об этом председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил на встрече с жителями Саратова, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на портал FreeNews-Volga.

Одна из женщин, пришедших на беседу с Володиным, пожаловалась на низкую пенсию и сказала, что в случае повышения пенсионного возраста, ни ее ровесники, ни их внуки до пенсии просто не доживут.

Спикер Госдумы РФ ответил, что для увеличения срока жизни есть спортплощадки.

Будут ли у нас дальше государственные пенсии – это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным, добавил председатель Госдумы.

Слова председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина о том, что в России может быть отменена пенсия, неслучайны.

Такое мнение «Эху Москвы» высказал депутат от КПРФ Валерий Рашкин. Он добавил, что власти планируют через какое-то время отменить государственные пенсии. Рашкин добавил, что после повышения пенсионного возраста, многие мужчины просто не доживут до него.


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