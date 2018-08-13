Благотворительная организация предлагает «работу мечты» на греческом острове 13.08.2018, 21:02

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Работник, помимо зарплаты, будет жить в доме с видом на Эгейское море.

Благотворительная организация Godʼs Little People Cat Rescue, расположенная на греческом острове Сирос, объявила в фейсбуке, что ищет человека, который будет ухаживать за 55 проживающими там кошками, пишет «Медуза».

На вакансию ищут людей старше 45 лет. Претендент должен уметь водить машину с ручной коробкой передач и знать, как поймать, приручить и вылечить одичалое или необщительное животное. Продолжительность рабочего дня — четыре часа. Испытательный срок продлится месяц, с успешным кандидатом контракт подпишут минимум на полгода.

Взамен работнику, помимо зарплаты (точная сумма не называется), предлагают бесплатное проживание в доме с собственным садом и видом на Эгейское море.