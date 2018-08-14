США выделили $250 миллионов на защиту Украины 2 14.08.2018, 8:35

Сумма предусмотрена подписанным Трампом оборонным бюджетом.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны" (NDAA).

Об этом сообщает "Голос Америки".

Бюджет назвали в честь председателя сенатского комитета по вопросам вооруженных сил Джона Маккейна, который борется с тяжелой онкологией.

В целом, документ предусматривает направление 716 миллиардов долларов на оборону.

"Беспрецедентная поддержка позволит нам сдерживать противников и мощно проводить мирную политику администрации Трампа", - отмечается в заявлении Белого дома.

"NDAA также укрепляет нашу поддержку союзникам в Европе против российской агрессии, через предоставление финансирования для инициативы сдерживания в Европе. В противостоянии этим опасностям, мы знаем, что слабость – наиболее верный путь к конфликту и чрезвычайная мощность является самым определенным средством нашей обороны", - цитирует Трампа Белый дом.

Как сообщалось ранее, одна из статей документа позволяет выделить Министерству обороны США 250 миллионов долларов для оказания помощи Украине. В эту сумму заложено 50 миллионов долларов на оборонные летальные виды вооружений.

Документ включает положения о продолжении сотрудничества с Украиной в вопросе кибербезопасности, который предусматривает помощь Киеву в усилении собственных возможностей по защите от кибератак.

Также в разделе об "усилении сдерживание российской агрессии в Европе" говорится об усиленной помощи Украине и поддержки реформ оборонного сектора.

Проект бюджета-2019 закладывает "развитие и внедрение комплексной стратегии сотрудничества в области безопасности, которая объясняет и определяет приоритеты поддержки союзников и партнеров в Европе, включая Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Болгарию, Украину, Молдову и Грузию;" и "изучение возможности увеличить периодичность и масштаб проведения военных учений НАТО в Черном море с участием Украины и Грузии".