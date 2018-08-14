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«Если бы родила на день позже»: многодетной семье отказали в помощи после третьего ребенка

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  • 14.08.2018, 9:06
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Скандальный случай произошел в Солигорском районе.

Многодетной семье чиновники солигорского райисполкома отказали в господдержке на строительство двухкомнатной квартиры. Обратившийся в редакцию tut.by Геннадий Ермалович, отец троих детей, рассказал, что проблема возникла из-за того, что третий ребенок родился «не вовремя» — за день до получения документов на госрегистрацию квартиры. Это жилье строилось по льготному кредиту. Формально райисполком прав — все члены семьи реализовали свое право на господдержку. Но выходит, что теперь должны жить впятером на 40 квадратных метрах.

— У нас везде говорят, что государство поддерживает многодетные семьи, рожайте больше и так далее, — говорит Геннадий Ермалович. — Но на деле мы видим формализм со стороны чиновников на всех уровнях.

В 2015 году молодая семья с двумя детьми построила в Старобине однокомнатную квартиру, воспользовавшись льготным кредитом.

— Мы жили в съемном жилье, жена уже была в положении — ждали третьего ребенка. В очереди на улучшение жилищных условий мы стояли с 2009 года, поэтому когда нам неожиданно предложили строить однокомнатную квартиру, решили брать. Рассчитывали, что когда родится третий ребенок, станем на расширение. В июле этого же года получили ключи от квартиры и сразу в нее переехали.

Когда нам сказали сделать техпаспорт, жена была на последних сроках беременности. 16 сентября мы подали документы на госрегистрацию права на жилье, а 18 сентября был готов техпаспорт квартиры. 20 сентября у нас родился третий ребенок, а 22 сентября мы получили свидетельство о государственной регистрации квартиры.

Получив удостоверение многодетной семьи в ноябре 2015-го, Ермаловичи переоформили льготный кредит по условиям для многодетных семей: на 40 лет под один процент. И снова встали в очередь на улучшение жилищных условий. В мае этого года вступили в кооператив на строительство двухкомнатной квартиры.

— Однако Старобинский сельсовет снимает нас с очереди нуждающихся на том основании, что госрегистрация квартиры произошла позже даты рождения третьего ребенка и он якобы тоже пользовался льготным кредитом.

Чиновники ссылаются на указ 563, пункт 4.8. Там и в самом деле говорится, что граждане, которые уже воспользовались льготным кредитом или одноразовой субсидией на строительство в течение пяти лет со дня госрегистрации права на жилое помещение не принимаются на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки. Но в том же пункте есть исключения: для случаев увеличения состава семьи в связи с рождением (усыновлением, удочерением) детей.

Улучшить свои жилищные условия семья рассчитывала за счет господдержки в виде субсидии. Но так как их с очереди сняли, райисполком выдал отказ.

— Мы пытаемся убедить всех чиновников, что документы на госрегистрацию мы подали 16 сентября и только из-за бюрократии уже не можем претендовать ни на какую поддержку государства в улучшении наших жилищных условий, — возмущается Геннадий. — Нас сняли с очереди, но из кооператива не исключили, предложили строиться за свой счет. Но ведь если рассудить, то наш ребенок даже еще не был зарегистрирован в составе семьи! Это же несправедливо — ребенок прожил в роддоме два дня, а он уже воспользовался всеми благами нашего государства. Везде говорят и пишут, что в нашем государстве идет поддержка многодетных семей, но нас не хотят выслушать и разобраться.

Двухкомнатная квартира, на которую рассчитывала семья, стоит 61 тысячу рублей. Эту сумму надо внести равными частями до декабря этого года. Первый взнос — 12 тысяч — нужно оплатить до 20 августа.

— Мы в состоянии заплатить первый взнос, но на остальное у нас нет денег. Мы не бравируем своей многодетностью, не требуем что-то сверхъестественное и за «лишние метры» мы готовы платить. Сейчас же мы обречены жить все впятером в одной комнате на 20 м². Позвонили в Минский облисполком, а там нам сказали: «главное, чтобы дети были здоровы». И ничем помочь не смогли — по закону все правильно. Но наше государство находит возможность амнистии даже мэров-взяточников, а в вопросе выделения субсидии — нет. Юрист, с которым мы консультировались, говорит, что достаточно одной подписи чиновника, чтобы все разрешилось. Да, они действуют строго по закону, но иногда нужно и по-человечески поступать.


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