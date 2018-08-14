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Артем Дзюба: «Динамо» — молодцы, для нас это была пощечина

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  • 14.08.2018, 9:38
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Фото: «Зенит»

Нападающий «Зенита» - об ответном матче против минского «Динамо».

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба для клубной пресс-службы поделился ожиданиями от ответного матча в Лиге Европы против минского «Динамо», своем отъезде в Турцию и рассказал, как он переживает внимание к своей персоне.

— Сможете ли вы забить пять мячей в ворота минского «Динамо»?

— Мы повоюем — это точно. «Динамо» — молодцы, для нас это была определенная пощечина. Сегодня нужно было выиграть, и мы это сделали. Проблема еще и в том, что было бы больше шансов, если бы на стадионе «Санкт-Петербург» или моем любимом «Петровском» было много болельщиков. Но болельщиков не будет, и в эмоциональном плане придется немного сложнее. Знаете, мне не понравился фон: соперник как-то очень раздухарился. Понятно, что 4:0 — это заявка весомая, но мы повоюем. Без боя им не сдадимся.

— Второй день говорят о том, что вы можете уехать в Турцию.

— Нет, могу приоткрыть секрет: хотел уехать в Англию, но очередной агент меня «кинул». Понял, что российские агенты на 99 процентов не совсем солидные люди. Это жизнь, я очень рад, что остался в «Зените». У меня был разговор с руководством и Сергеем Богдановичем. Если кто-то беспокоится, то в Турцию я точно не поеду. Еще раз говорю, что остаюсь в «Зените».

— Как вам такое внимание вокруг вашей персоны?

— Первый раз с таким столкнулся — целуют всего, но мне безумно приятно, что я вызываю такие эмоции. Мы же играем для болельщиков. Трепетно отношусь к таким вещам из-за искреннего отношения со стороны людей, хоть оно и может поменяться. Отдаю все свое тепло обратно. Я искренний и настоящий.


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