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The Economist назвал самый комфортный для жизни город мира

  • 14.08.2018, 9:23
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Впервые за семь лет во главе списка оказалась европейская столица.

Исследовательское агентство Economist Intelligence Unit, входящее в состав группы The Economist, подготовило ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания городов мира. Впервые за семь лет во главе списка оказался европейский город — Вена, пишет РБК.

Критерии, по которым составляется индекс комфортности города, включают в себя уровень здравоохранения, стабильность и безопасность, развитие городской среды, образование, культурную атмосферу. Максимальная сумма баллов за каждый из этих показателей составляет 100. После выставления оценки за каждый пункт баллы суммируются, после чего берется среднее значение с учетом веса каждого показателя. Столица Австрии в этом году показала почти идеальный результат — 99,1 балла. По всем показателям она набрала 100 очков, за исключением культуры и окружающей среды.

До этого на протяжении семи лет первое место в рейтинге удерживал австралийский Мельбурн. Несмотря на то, что и в этом году он показал улучшение показателей и достиг отметки в 98,4 пункта, Вена сумела обойти его по уровню стабильности и безопасности. На третьем месте по комфорту оказался японский город Осака, четвертым стал канадский Калгари. Замыкает топ-пять крупнейший мегаполис Австралии — Сидней.

В верхней части рейтинга чаще всего встречаются города Австралии и Канады - в топ-10 вошли по три города от каждой из этих стран. Также в топ-10 оказались два японских города (помимо Осаки, в рейтинг вошла столица страны — Токио). Таким образом, кроме Вены в верхней части списка оказался лишь еще один европейский город — датский Копенгаген.


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