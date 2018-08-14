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10 простых привычек, которые помогут продлить жизнь

  • 14.08.2018, 11:36

Все правила простые, но действенные.

Ученые из Стэнфорда провели исследование и раскрыли секреты, которые помогут вам прожить до 95 лет. Некоторые результаты аналогичных исследований других ученых заставляют по-новому взглянуть на привычные вещи. Например, на ваши туфли или ботинки. Оказывается, даже тут есть связь с продолжительностью жизни.

Как сообщает healthinfo.ua, эксперты нашли 10 неочевидных вещей, которые гарантированно помогут продлить вашу жизнь. Все правила простые, но действенные.

1. Ходите к одному и тому же доктору

Если вы наблюдаетесь у одного и того же врача на протяжении долгих лет, то проживете дольше, доказали исследователи Университета Эксетер из Англии.

Это касается не только терапевта, но и узких специалистов вроде хирурга или даже психиатра. Врачи запоминают особенности пациента, которого ведут, и, если что-то вдруг меняется, они быстрее реагируют. А новому врачу придется разбираться с проблемой заново.

2. Планируйте свой бюджет и откладывайте деньги на черный день

Финансовые эксперты любят проводить параллели между финансовым и физическим здоровьем. И не зря. Группа американских исследователей обнаружила: для людей старше 50 лет, вдруг лишившихся значительной части своих доходов, риск смерти повышался почти в 2 раза.

Во-первых, связанный с потерей стресс не идет на пользу. Во-вторых, потеряв деньги, люди теряют и возможность качественно заботиться о своем здоровье, посещать хороших врачей. Так что специалисты советуют начать подготовку к пенсии лет за 10 до выхода на нее и быть морально готовым к финансовым потерям.

3. Ешьте больше жиров

В исследованиях, опубликованных Американской ассоциацией эпидемиологии и профилактики сердечных заболеваний, сказано, что те, кто регулярно употребляет мононенасыщенные жиры, такие как оливковое и другие растительные масла, авокадо, орехи и семена, на 16 % снижают риск смерти от болезней сердечно-сосудистой системы.

А если вы добавите в свой рацион животные жиры — молочные продукты, яйца, домашнюю птицу, красное мясо и рыбу — в тех же пропорциях, что и растительные жиры, это может снизить риск смерти от сердечных заболеваний примерно на 25 %.

4. Следите за работой желудка и кишечника

Секрет нашего долголетия кроется в кишечнике. Об этом свидетельствуют исследования ученых монреальского Университета Макгилл. А полезные бактерии, которые там живут, продлевают нам жизнь.

Пробиотики активно воздействуют на то, как метаболизируются продукты, которые мы едим, помогают лучше усваивать полезные вещества. А это важно, ведь ученые уже давно доказали, что кишечник напрямую связан с нашим мозгом, а многие заболевания ЖКТ провоцирует именно «непорядок» в голове.

5.Носите удобную одежду и обувь

То, что приносит нам удовольствие и дарит комфорт, косвенно продлевает нашу жизнь. Доктор философии Дэвид Розенбаум, которому недавно исполнилось 65 лет, признается, что дожил до такого возраста во многом благодаря своим качественным и удобным ботинкам.

Ведь именно они помогают ему контролировать свою активность: в удобной обуви легко проходишь не только необходимые для здоровья 10 тысяч шагов, но и больше.

6. Не лежите на диване

Вы можете значительно продлить себе жизнь, если сократите время, которое проводите сидя за столом в офисе или лежа на диване у телевизора. Не рекомендуется сидеть больше трех часов подряд и проводить у телевизора больше двух часов в день.

Если вы будете соблюдать эти правила, то продлите себе жизнь в среднем на 3 с лишним года.

7. Спите дольше в выходные

Теперь можно не корить себя. Новые исследования шведского ученого Торбьона Акерстедта доказали, что более долгий сон в выходные дни помогает предупредить проблемы со здоровьем, компенсировать недостаток отдыха на неделе и даже снизить риск преждевременной смерти.

8. Регулярно убирайте квартиру

30 минут физической нагрузки в день 5 дней в неделю значительно снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Это доказал канадский ученый Скортт Лерн и его коллеги из Университета Макмастер. При этом даже необязательно ходить в спортзал. Достаточно делать дома уборку: мыть полы, пылесосить. Это уже приносит пользу. А если вы еще и находите время, чтобы пройтись до работы или с работы домой пешком, то, считайте, даже перевыполняете норму.

9. Много работайте

Самую долгую и интересную жизнь проживают люди, которые ставят себе цели и делают все, чтобы достичь их. Об этом говорится в новейших исследованиях ученых Гарварда.

А вот те, кто беззаботно проводит молодость, не делая попыток построить карьеру, рискуют умереть раньше, чем их более успешные ровесники. Жизнь переменчива, и то, о чем вы мечтали в 20 лет, в 30 уже не так актуально, а в 40 выглядит совсем смешно.

Поэтому важно не давать себе расслабляться: постоянно ставьте себе цели — необязательно глобальные, но значимые для вас — и, как только цель достигнута, ищите новый ориентир.

10. Больше общайтесь с людьми, которые вас понимают

Дольше живут те люди, рядом с которыми есть друзья и близкие, готовые поддержать их в трудный момент и разделить с ними и горе, и радость.

Неважно, есть ли у вас большая компания друзей или ваш лучший друг — ваш любимый человек, который понимает вас лучше всех. Дело не в количестве, а в качестве общения.

Вы можете построить головокружительную карьеру, заработать кучу денег, но если у вас нет надежного тыла, вашу жизнь вряд ли назовешь полностью счастливой. А именно счастливые люди живут дольше.


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