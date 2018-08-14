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На покерном турнире в Сочи гомельчанин выиграл почти $270 тысяч

  • 14.08.2018, 12:03

На турнир он приехал за компанию с друзьями.

Гомельчанин Виктор Ходоренко занял 4 место в турнире MILLIONS RUSSIA, пишет gomel.today.

Покерная серия MILLIONS RUSSIA проходила в Сочи на Красной поляне с 3 по 14 августа. В финал вышли 11 человек, 9 из которых — игроки из России. Гомельчанин Виктор Ходоренко занял в турнире 4 место и выиграл 18 млн российских рублей (почти 270 000 долларов).

По словам Виктора, он кэш-игрок и это чуть ли не второй турнир в его жизни. Играть серию он приехал за компанию с друзьями.


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