Бережливость белорусов – порок или добродетель? 3 14.08.2018, 12:56

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Принято считать, что белорусы не только умеют, но и якобы «любят» экономить.

Вот только бережливость, а тем более страсть к халяве далеко не всегда улучшает жизнь наших соотечественников. О том, как отличить рачительность от скупости и почему не стоит быть падким на дармовщину, порталу interfax.by рассказал психолог Максим Бодиков.

– На Ваш взгляд, относятся ли белорусы к бережливым нациям? Или их бережливость – миф?

– Белорусы менее импульсивны и темпераментны по сравнению с южными народами. Сдержанность в выражении эмоций и жестикуляции часто ассоциируется с бережливостью, однако на самом деле жить в режиме экономии наших соотечественников вынуждают низкие доходы. Так, если у пожилой женщины мизерная пенсия, она поневоле ходит в магазины в дни скидок, ищет акционные товары, регулярно бывает в секондах, гнет спину на дачных шести сотках.

У материально обеспеченных белорусов – успешных бизнесменов, топ-менеджеров, айтишников – нет нужды быть экономными в традиционном понимании. Они берегут единственный невосполнимый ресурс – время, поэтому, например, не хлопочут вечерами у плиты, а отправляются в хороший ресторан. Им в голову не приходит выращивать огурцы и помидоры на даче, ведь любые овощи-фрукты, причем отменного качества, можно купить в любом супермаркете. Поэтому говорить огулом, что белорусы – бережливая нация, я бы не стал.

Вот у немцев, которые умеют считать свои и чужие деньги и ставят перед собой долгосрочные цели, бережливость в крови. У белорусов – нет. Если на улице задать нашим людям вопрос: "Какой у вас жизненный план на ближайшие 10 лет?" – вразумительно ответит в лучшем случае один из десяти. Одним словом, повторюсь, бережливость белорусов – не внутреннее состояние, а необходимость.

– На наших улицах полным-полно далеко не самых дешевых автомобилей. Почему в более богатых странах люди предпочитают экономичные модели?

– Традиции. В Японии, например, в норме вещей, когда директор крупной фирмы добирается на работу и домой на велосипеде и живет в скромно обставленной "двушке". Японец не выделяется не потому, что не может, а потому, что не хочет. В восточном обществе такие устои. У нас – другие. Если у белоруса отсутствует страх проделать путь "из князя в грязь" и нет привычки "быть как все", он обязательно воспользуется возможностью выделиться.

– Белорусов часто упрекают в любви к халяве: мол, из-за бесплатного пирожного или тюбика губной помады готовы часами томиться, а то и передавить друг друга в очереди…

– Страсть к халяве отличает людей с низким уровнем понимания ответственности. Халявщик попросту не понимает, за какие результаты он несет ответственность, на что способен повлиять. Вот почему швейцарцы отказались получать от правительства ежемесячное пособие в размере 2500 франков только за статус гражданина? Потому что сознавали негативные последствия и постпоследствия подобной инициативы. А у белорусов в подавляющем большинстве случаев ответственность не формируется ни в семье, ни в школе. Так, дети, которые учатся ради отметок, а не ради знаний, став взрослыми, скорее всего, не смогут пройти мимо халявы. Стараясь где возможно урвать кусок бесплатного пирога, они упустят много возможностей для своего развития, не достигнут ничего значимого.

– Не достигнут одни – достигнут другие…

– Видите ли, в чем проблема… Многие психологические эксперименты показывают, что социальные паразиты убивают инициативу активных представителей общества. Поэтому чем больше белорусов будет понимать последствия и постпоследствия своих действий, тем выше уровень жизни будет в нашей стране.

– Среди материально обеспеченных людей немало тех, кто не позволяет себе жить на широкую ногу. С чем это связано?

– Прежде всего с особенностями воспитания. Тот, кому с детства вдалбливали: "Не выделяйся, не высовывайся!" – тщательно заботится о том, чтобы не стать жертвой зависти. Если родители постоянно твердили: "Копейка рубль бережет" – и не объясняли, для чего стоит быть бережливым, человек будет экономить ради экономии. Еще одна причина – опасение, что ситуация резко изменится: "Сегодня я могу позволить себе ездить на такси, а завтра, возможно, нет". Подобный страх возникает у людей, переживших острый стресс. Например, человек жил не тужил – неожиданно его сократили, он остался без денег и долго мыкался в поисках новой работы.

– Некоторые люди экономят, например, на продуктах, зато покупают эксклюзивную одежду или мебель. Вряд ли здесь дело в материальной нужде…

– Дело в приоритетах. Кто-то копит на старость, кто-то детям помогает, кто-то мечтает о дорогостоящих удовольствиях... Я знаком с человеком, который одевается в секонде, ездит на трамвае, не путешествует, но при этом регулярно пополняет свою домашнюю библиотеку раритетными книгами стоимостью по нескольку тысяч долларов каждая. В этом его страсть.

– Бережливость – ценное качество с точки зрения психологии?

– Нет однозначно хороших или плохих качеств, все определяется конкретной ситуацией. Взять, к примеру, страх. Детям он необходим, потому что активизирует инстинкт самосохранения. В результате они боятся переходить дорогу в неположенном месте, вступать в разговоры с незнакомцами. А взрослому тот же страх мешает выстраивать новые социальные контакты. Одним словом, проблемы нет до тех пор, пока некое качество или модель поведения не причиняет дискомфорт человеку или его окружению.

Любое качество лучше оценивать с точки зрения эффективности. Если бережливость приводит к цели (накопить на квартиру, отдых, большую значимую покупку), это позитивное качество. А если жизнь человека, который во всем себя ограничивает, благодаря бережливости не улучшится даже в перспективе – негативное.

– То, что важно для одного человека, может не иметь значения для другого. Например, жена желает каждый день лакомиться тульскими пряниками, а муж отказывается тратиться на них. Как быть?

– Действительно, у людей разные представления о норме. Поэтому важно прояснять мотивацию. Почему муж не хочет покупать пряники? Может быть, он просто заботится о здоровье – ограничивает потребление мучного и глютена.

– Как отличить здоровую бережливость от патологической?

– В моей практике был показательный случай. У жены разболелись зубы. Муж отправился вместе с ней к стоматологу – стоял рядом с креслом, заглядывал в рот, просил подробно рассказать о том, какое лечение требуется. Когда доктор озвучил стоимость, мужчина заявил: "Слишком дорого!" – и повел жену в другую стоматологическую клинику. Ситуация повторилась и у второго доктора, и у третьего, и у четвертого... Мужчина – патологический скупец, для которого сохранение денег важнее здоровья и благополучия близкого человека.

– По каким признакам распознать патологического скупца? Можно ли его "перевоспитать"?

– Он экономит сам и заставляет экономить членов семьи на всем: продуктах, проезде, одежде, развлечениях. Самого скупца существующее положение дел вполне устраивает, а это значит, что близким вряд ли удастся убедить его изменить поведение. Свою позицию он способен объяснить достаточно рационально. На самом деле человеком движут страх и негативные переживания, в которых он сам себе признаться не решается. С возрастом скупость прогрессирует, поэтому, к сожалению, прогнозы неутешительные.

– Что делать тем, кто экономит, но мучается при этом от дискомфорта?

– Само осознание проблемы помогает решить ее процентов на 30-40. Следующий шаг – освоение новой стратегии поведения, которое невозможно без изменения стиля мышления. Самый эффективный, но достаточно затратный вариант – прямая работа с психологом или коучем. Второй способ – развивать денежное мышление по книгам. Я рекомендую начать с "Почему вы глупы, больны и бедны" Рэнди Гейджа, "Богатый папа, бедный папа" Роберта Кийосаки, "Думай как миллиардер" Дональда Трампа, "Подсознание может всё" Джона Кехо. Третий вариант – обратиться к финансовому консультанту, чтобы научиться рационально использовать и преумножать свои деньги.

– Услуги финансового консультанта не по карману большинству белорусов…

– Не соглашусь. В Беларуси немало тех, кто начинал осваивать науку финансовой грамотности, имея скромную зарплату рядового учителя или врача. Научившись эффективно использовать свои невысокие доходы, эти люди значительно улучшили качество своей жизни. В этом им помогла бережливость, направленная в нужное русло.

– С какого возраста трудно "переписать" свой денежный сценарий?

– Меняться никогда не поздно. Есть много примеров, когда люди в достаточно зрелом возрасте, глубоко за 50 и даже 60 лет, приходили к значимым личностным изменениям.