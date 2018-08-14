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Олег Сенцов назвал свое состояние предкритическим

  • 14.08.2018, 14:15
Олег Сенцов

Цель голодовки остается прежней – освобождение всех украинцев-политзаключенных.

Российская журналистка и правозащитница Зоя Светова побывала в колонии у украинского режиссера Олега Сенцова в колонии и сообщила о его состоянии, передает RTVI.

Сенцов в разговоре со Световой назвал свое состояние «предкритическим». По ее словам, она беседовала с режиссером в присутствии начальника колонии и еще двоих сотрудников на протяжении двух часов в его палате.

По словам Световой, цель голодовки Сенцова осталась прежней. Он требует освободить украинцев-политзаключенных, которые содержатся на территории России. Правозащитница считает, что нужно как можно скорее решить проблему обмена российских и украинских заключенных.


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