Вольский, Войтюшкевич и «Стары Ольса» выступят на фестивале под Минском 14.08.2018, 15:57

Фестивальный сезон в Беларуси продолжается.

В первый день осени под Минском пройдет юбилейная «Камяніца» — фолк-фестиваль, на котором в этот раз выступят артисты из Беларуси, Украины и России. Хедлайнерами фестиваля в этом году станут Лявон Вольский и Змитер Войтюшкевич, пишет onliner.by.

На этот раз зрителей ждут выступления группы средневековой музыки «Стары Ольса», этнотрио «Троiца», рок-музыканта Лявона Вольского (в дуэте с Павлом Аракеляном), а также главного белорусского лирика Змитра Войтюшкевича вместе с WZ-Orkiestra. Иностранными гостями фестиваля будут фолк-коллективы украинцы Joryj Kloc и россияне «Тесто». В финале фестиваля выступит белорусская фолк-метал-группа Trollwald (бывший Litvintroll).

— Мы делаем все, чтобы этот фестиваль стал лучшим за десять лет по всем параметрам: от артистов до развлечений и фуд-корта. Чтобы всем гостям — и взрослым, и детям — было интересно и комфортно. Запланировано несколько сцен, много различных зон и красивых выступлений, — говорит координатор фестиваля Олег Пашек.

Мероприятие пройдет 1 сентября на территории Музея народной архитектуры и быта в деревне Озерцо. Билеты на «Камяніцу» в предварительной продаже и в первый час фестиваля стоят 15 рублей (1 сентября до 13:00). После — 20 рублей.