Не стало Народного артиста Беларуси Николая Кириченко 14.08.2018, 22:00

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Николай Кириченко

Актеру было 72 года.

Скончался актер Купаловского театра, Народный артист Беларуси Николай Кириченко. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1», пишет tut.by.

Актеру было 72 года. Как сообщается, в последнее время Кириченко серьезно болел, но продолжал работать в театре и заниматься преподавательской деятельностью.

Николай Кириченко родился 16 марта 1946 года в Молодечно. В 1969 году окончил актерский факультет Белорусского театрального-художественного института. Работал в Брестском областном драмтеатре. С 1971 года и по сегодняшний день — в Национальном академическом театре имени Янки Купалы. С 2005 по 2009 годы был директором Купаловского.

Снимался в кино, сыграл доктора из фильма «Охота на Гауляйтера», Берию в картине «В августе 44-го», боярина Ходосевича в «Анастасии Слуцкой». Всего в его творческой биографии — более 80 ролей в театре и в кино.

О дате и времени прощания с артистом будет объявлено в среду, 15 августа.