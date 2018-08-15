Сыновья Джона Леннона и Пола Маккартни опубликовали совместное селфи 5 15.08.2018, 17:46

1,918

Джон Леннон и Пол Маккартни - в центре

Несколько удивительных совпадений.

Знаменитая дружба участников Beatles Джона Леннона и Пола Маккартни, похоже, получила продолжение у их сыновей, пишет «Новое время».

Шон Леннон опубликовал в своем Instagran селфи с . На снимке оба выглядят копиями своих знаменитых отцов.

Публикация от Sean Ono Lennon (@sean_ono_lennon) 13 Авг 2018 в 7:52 PDT

Шон - единственный совместный ребенок Джона и Йоко Оно, а Джеймс - один из четырех детей, которых Пол имел со своей первой женой, Линдой Маккартни.

Еще одно удивительное совпадение - Шон и Джеймс также являются музыкантами.