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Сыновья Джона Леннона и Пола Маккартни опубликовали совместное селфи

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  • 15.08.2018, 17:46
  • 1,918
Джон Леннон и Пол Маккартни - в центре

Несколько удивительных совпадений.

Знаменитая дружба участников Beatles Джона Леннона и Пола Маккартни, похоже, получила продолжение у их сыновей, пишет «Новое время».

Шон Леннон опубликовал в своем Instagran селфи с . На снимке оба выглядят копиями своих знаменитых отцов.

Шон - единственный совместный ребенок Джона и Йоко Оно, а Джеймс - один из четырех детей, которых Пол имел со своей первой женой, Линдой Маккартни.

Еще одно удивительное совпадение - Шон и Джеймс также являются музыкантами.


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