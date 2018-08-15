Сыновья Джона Леннона и Пола Маккартни опубликовали совместное селфи

Сыновья Джона Леннона и Пола Маккартни опубликовали совместное селфи5
- 15.08.2018, 17:46
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Несколько удивительных совпадений.
Знаменитая дружба участников Beatles Джона Леннона и Пола Маккартни, похоже, получила продолжение у их сыновей, пишет «Новое время».
Шон Леннон опубликовал в своем Instagran селфи с
Шон - единственный совместный ребенок Джона и Йоко Оно, а Джеймс - один из четырех детей, которых Пол имел со своей первой женой, Линдой Маккартни.
Еще одно удивительное совпадение - Шон и Джеймс также являются музыкантами.