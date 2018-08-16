Фотофакт: В Барановичах Opel забросали яйцами и обсыпали мукой 4 16.08.2018, 12:26

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Фото: Татьяна Карпик

Номера легковушки залили краской.

Утром 16 августа в Барановичах автомобиль забросали яйцами и обсыпали мукой. Также хулиганы краской залили регистрационные знаки легковушки, пишет tut.by.

Инцидент произошел во дворе дома № 155 по улице Тельмана. Сообщается, что место для парковки было выбрано удачно: автомобиль никому не мешал. Стоящие рядом машины хулиганы не тронули.

В Барановичском ГОВД изданию пояснили, что этот поступок будет расцениваться как хулиганство.