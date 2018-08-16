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10 лучших хитов американской королевы поп-музыки

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  • 16.08.2018, 13:23
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Сегодня Мадонне исполняется 60 лет.

Сегодня, 16 августа, известной американской певице, актрисе, режиссеру и общественному активисту Мадонне исполняется 60 лет, пишет «Новое время».

Мадонна Луиз Чикконе родилась 16 августа 1958 года в небольшом городке Бей-Сити, расположенном на берегу озера Гурон штата Мичиган. С детства будущая мировая звезда проявляла интерес к творчеству, в подростковом возрасте занималась балетом, участвовала в группе поддержки баскетбольной команды и играла в театральных постановках.

В конце 70-х годов прошлого века Мадонна начала развивать танцевальную карьеру, а в 80-х - переключилась на музыку. В составе разных групп артистка играла на гитаре и пела собственные песни.

Благодаря своему творчеству Мадонна была признана самой коммерчески успешной исполнительницей в истории по версии Книги рекордов Гиннесса, а журнал Rolling Stone включил ее в списки 100 величайших авторов песен и 50 величайших исполнителей всех времен. Также поп-королева удостоилась многочисленных наград, в том числе семи премий Грэмми и включения в Зал славы рок-н-ролла.

В день рождения культовой певицы журналисты вспоминают 10 ярких хитов Мадонны.

Like A Virgin

Frozen

La Isla Bonita

Hung Up

You'll See

Like A Prayer

Vogue

Drowned World / Substitute For Love

Girl Gone Wild

4 Minutes


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