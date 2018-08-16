Министр инфраструктуры Украины: В Москву будут ходить только медведи 2 16.08.2018, 15:23

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Владимир Омелян

Владимир Омелян анонсировал ограничения транспортного сообщения с РФ.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, ранее выступавший за запрет железнодорожного сообщения с Россией, заявил, что уже подписал «исторический документ».

«В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена», — написал Омелян на своей странице в сети Facebook, сообщает УНИАН.

Омелян отметил, что анонсированные им ограничения коснутся не только железнодорожного пассажирского сообщения.

В начале августа Омелян сообщил, что власти Украины рассматривают «вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой». Представители украинского железнодорожного оператора «Укрзализныця» заявили о готовности выполнить такое решение.

Авиационное сообщение между Россией и Украиной было полностью прекращено в октябре 2015 года.

По данным «Укрзализныци», в 2017 году ее поездами, следующими из России в Украину и обратно, были перевезены 900 тыс. пассажиров — впятеро меньше, чем в 2013 году. За январь—июнь 2018 года теми же поездами были перевезены 358,9 тыс. пассажиров. Из поездов российского формирования через территорию Украины с 2014 года ходит только один поезд, следующий из Москвы в Кишинев.