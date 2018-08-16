Беларусь готовится к ограничению поставок нефтепродуктов из РФ 1 16.08.2018, 17:45

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«Белнефтехим» подтвердил планы РФ ограничить беспошлинный ввоз на территорию Беларуси.

Белорусский государственный концерн нефти и химии Белнефтехим подтвердил планы России ограничить беспошлинный ввоз на территорию Беларуси нефтепродуктов и начал сбор информации для подготовки индикативного баланса. Об этом сообщает enkorr.com.ua со ссылкой письмо концерна в адрес белорусских предприятий.

Отмечается, что индикативный баланс определит объем нефти и нефтепродуктов, которые необходимы для внутренних потребностей Беларуси. Поставки топлива из РФ в объемах, превышающих индикативный баланс, будут запрещены. Таким образом, планируется ограничить реэкспорт Беларусью российских нефтепродуктов.

Ожидается, что поставки нефтепродуктов ограничат с четвертого квартала 2018 года.

Россия добивается от Беларуси отказа от реэкспорта льготных поставок топлива, который приносит белорусскому бюджету дополнительные доходы, а российскому – убытки. Часть этого горючего поступает в Украину.

Согласно железнодорожной статистике, экспорт нефтепродуктов из РФ в Беларусь непрерывно растет: в два раза - в 2017-ом по сравнению с 2016-м, до 3,247 млн тонн, а в первом полугодии текущего года - еще на 44% к тому же периоду 2017-го до 2,033 млн тонн. Поставки СУГ выросли на 133% до 551,102 тыс. тонн и на 128% до 479,753 тыс. тонн.

В 2017 году из Беларуси в Украину было поставлено 65 тыс. тонн дизельного топлива с маркировкой "топливо дизельное экспортное", в первом полугодии - 33 тыс. тонн. По информации участников рынка, ТДЭ фактически является российским ДТ, которое после изменения спецификации реэкспортируется из Беларуси в Украину с уплатой всех сборов.

Также в Украину из Беларуси поступает российский сжиженный газ из терминалов "Трансэкспедиции". В частности, в 2017 году объем импорта СУГ российского производства через Беларусь составил 212 тыс. тонн (13% от баланса рынка), за первое полугодие 2018 года 87,5 тыс. тонн (10%). В связи с вводимыми РФ ограничениями, эти поставки могут быть заблокированы с 1 октября.