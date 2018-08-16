Дружба Москвы и Пекина: Китай осваивает Восток России 1 16.08.2018, 21:38

Дальний Восток превращается в настоящую колонию Поднебесной.

В августе Пекин проведёт новый раунд переговоров с Вашингтоном в надежде на урегулирование торгового конфликта, заявило сегодня Министерство коммерции Китая.

Американо-китайскими торговыми войнами пытается воспользоваться Россия. Как заявил Владимир Путин, запланировано увеличение торгового оборота между двумя странами. Что объединяет Москву и Пекин, и чем для России может быть опасна тесная дружба с Китаем, – в материале Ярослава Стешика для «Белсата».

Русский с китайцем – братья навек! Опять. Давно забыты погибшие в боевых действиях на острове Даманский, китайские военные маршируют по Москве, а российские – в Пекине. Одно за другим проходят совместные учения на море и на земле. А китайская команда пилотажной аэробики уже в эту пятницу прилетит на семи реактивных истребителях на авиабазу Кубинка в Подмосковье.

«Наша нынешняя поездка в Россию нацелена на укрепление сотрудничества и содействие миру и демонстрирует дружбу между нашими странами», – отметил Лю Шувей, представитель ВВС Народно-освободительной армии Китая.

Китай за последние годы перестал быть дешёвой страной и значительно вырвался вперёд в высоких технологиях. И не против продать некоторые из них России – например, технологии слежения за гражданами в интернете, распознавания лиц через камеры наблюдения. Россияне о таких сделках чаще всего узнают лишь из независимых СМИ.

Официальные сообщают сухо. Например, секретарь Совбеза Николай Патрушев и представитель ЦК Компартии Китая Ян Цзечи в Сочи обсудили взаимодействие в сфере безопасности, военного и военно-технического сотрудничества.

«Мы с господином Патрушевым провели очередной раунд консультаций по вопросам стратегической безопасности. Причём наши консультации являются весьма практическими и прошли весьма продуктивно», – отметил куратор международного блока политбюро ЦК КПК Ян Цзечи.

Вчера представитель Пекина после Патрушева встретился с Путиным, передал тёплый привет от председателя КНР Си Цзиньпина, который в сентябре должен посетить экономический форум во Владивостоке. Президент России заявил о росте торгового взаимодействия и плановом сотрудничестве:

«В прошлом году у нас товарооборот был $ 87 млрд, а за первое полугодие этого года увеличился сразу на 50 %, и в этом году мы, скорее всего, выйдем на рубеж торгового оборота в $ 100 млрд».

Власти России и Китая объединяет не только экономика, но и отношение к правам человека – негативное. Есть и общие западные санкции: вчера США ввели ограничения против российского портового агенства и китайских фирм за тайное обслуживание КНДР санкционными товарами. Москва в лице Пекина ищет союзника, угрожая, например, разрушить доллар как валюту международных расчётов.

«Не только с Турцией и Ираном, но и с КНР мы уже договариваемся и реализуем расчёты в национальных валютах во взаимной торговле», – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Однако вся бравурная пропаганда государственных телеканалов обходит стороной территориальный вопрос. Начиная с 2000-х, без общероссийского референдума и учета мнения местных жителей, Москва передала Пекину значительные участки земель в Приморье, в Хабаровском и Забайкальском крае. Где-то в аренду на 49 лет, а где-то навсегда, в знак дружбы.

Теперь китайцы активно осваивают и обживают эти территории. Также китайские фирмы привозят своих работников на Дальний Восток России, а российское население там сокращается. И если вдруг Пекин объявит о необходимости вооружённой защиты своих граждан, как это сделала Россия при аннексии Крыма, то Москва не сможет обойтись угрозами и манёврами. Слишком не равны силы: и военные, и экономические.