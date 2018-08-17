«Вас тут 300 человек!»: кадровик забыл отправить белоруса на пенсию 17.08.2018, 11:46

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Фото: dneprovec.by

Защитой прав работника водоканала занялся профсоюз РЭП.

Работник Речицкого водоканала Владимир Пархута отметил 50-летие в 2013 году. Тогда же он обратился к своему начальству с просьбой отправить его на пенсию: хотя в то время мужчины в Беларуси выходили на пенсию в 55 лет, он считал, что имел право на льготную пенсию, заработав ее в шахте. Одно «но» - шахта, на которой он работал в 80-90-х годах, находилась в Казахстане. Именно по этой причине наниматель отказал ему. При этом наниматель даже не зарегистрировал его обращение, отказав устно. Этим фактом открылась целая цепочка нарушений трудового законодательства на Речицком водоканале в отношении Владимира Пархуты, сообщает praca-by.info.

Водитель дождался 55 лет, и в марте 2018 опять пришел к нанимателю за пенсией. Однако ему опять заявили, что на пенсию выходить рано: пенсионная реформа увеличила возраст. Тогда Владимир Пархута вступил в профсоюз РЭП, и его интересы стал отстаивать Леонид Судаленко, правовой инспектор РЭП по Гомельской области.

15 августа 2018 года в Речицком районном суде прошло первое заседание по иску Владимира Пархуты к нанимателю. Кроме истца и ответчика, в судебном процессе участвовали представители Отдела соцзащиты.

Леонид Судаленко объяснил, что на работодателе лежит полная ответственность за отправление работника на пенсию, в том числе и по первому списку вредности:

– Законодательство не только возлагает такую обязанность на кадровые службы нанимателя, но и устанавливает персональную ответственность за несвоевременное оформление документов для оформления пенсии. Несмотря на то, что в 2016-м году пенсионное законодательство изменилось, у моего доверителя был специальный стаж, достаточный для выхода на пенсию.

Работодатель отказался признавать свою вину, даже когда ему указали на очевидные нарушения. Работник отдела кадров ответил, как в известном анекдоте про очередь и продавца:

– Вас тут триста человек! – имея в виду, что с таким количеством трудовых книжек невозможно за всем уследить.

Леонид Судаленко возразил:

– А в году 365 дней. Можно ли было просматривать каждый день по трудовой книжке?

Главная проблема дела Владимира Пархуты заключается в том, что трудовое законодательство Беларуси, начиная с 1992 года, когда был принят закон «О пенсионном обеспечении», не засчитывает в специальный стаж работу на таких рабочих местах, которые не были аттестованы по специальной процедуре. Но эта процедура аттестации существует только в Беларуси. Таких требований к рабочим местам нет больше нигде: и в Казахстане, и в России не нужно дополнительными аттестациями доказывать, что работа шахтера в шахте – это вредные условия.

Владимир Пархута, работая в казахстанском Шахтинске, и не подозревал, что с 1992 года для Беларуси, куда он спустя несколько лет переедет, его работа перестала быть особо тяжелой, дающей право на льготную пенсию.

Леонид Судаленко считает, что его доверитель стал заложником процессов, сопровождавших распад СССР:

– Зачем вы требуете аттестацию этих рабочих мест, если никакая страна их не проводит?

Но даже с учетом стажа, частично «сгоревшего» из-за особенностей белорусского трудового законодательства, Владимир Пархута должен был уйти на пенсию год назад. Эту дату пропустил наниматель. Профсоюз РЭП будет отстаивать право бывшего шахтера получить выплаты за этот период.