Герой Площади Александр Молчанов: Надеюсь, в скором времени вернусь на фронт 17.08.2018, 12:08

Интервью с раненым в бою за Украину белорусским патриотом.

В феврале прошлого года корреспондент ex-press.by встретился с бывшим борисовчанином Александром Молчановым, который служит в Украинской национальной гвардии. Во время разговора Александр вскользь упомянул, что будет, если его ранят: «Мне не хотелось бы попасть в пенсионные списки, хотя случиться это может с каждым».

Он надеялся, что с ним этого не произойдет. А сегодня утром стало известно о его ранении.

В Фейсбуке Александр кратко написал о случившемся: «По ранению. Металлический предмет 5х7мм прошел мой глаз и сейчас находится где-то в районе носа. Что дальше — не спрашивайте. Всем спасибо за беспокойство».

В настоящее время Александр находится в днепровской больнице. Корреспонденту ex-press.by удалось связаться с ним:

— Вчера была атака наших позиций, которая длилась несколько часов. Сепаратисты применяли стрелковое оружие, АГС, СПГ-9 и минометы. Я, как командир позиции, дал указание для защиты применять все имеющееся у нас оружие. Когда были перебои со связью, приходилось подниматься на простреливаемые места для ее восстановления и наблюдения за результатами огня. Там и настигла меня пуля. После ранения был эвакуирован вертолетом в город Днепр, где сейчас нахожусь в больнице. Пуля сейчас у меня в голове, еще не было операции, поэтому сказать что-то сложно Врачи прогнозы не делают. Надеюсь, что все будет хорошо и в скором времени я вернусь на фронт.