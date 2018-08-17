Лукашенко предложили кандидатуры новых министров в правительстве 11 17.08.2018, 13:21

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Диктатор провел совещание по кадровым вопросам.

Лукашенко доложили о предложениях по кадровым назначениям в правительстве, а также по замене иных должностных лиц, сообщает пресс-служба правителя.

«В продолжение нашего разговора в Оршанском регионе в части кадровых назначений и перемещений я специально попросил, и трое суток администрация вместе с руководителями «парламента», председателем Комитета госконтроля работала над внесением тех кандидатур, которые должны быть внесены согласно моему поручению по назначениям в правительстве и в связи с заменой некоторых должностных лиц. Как и договаривались, сегодня Наталья Ивановна (Кочанова) доложит согласованную или несогласованную позицию по этим вопросам», — сказал диктатор на совещании во Дворце независимости.

«Я знаю, что были проведены консультации с общественными организациями и другими. Думаю, что я также послушаю их мнение перед тем, как назначать новых членов правительства и других должностных лиц. Ясно, что сегодня мы рассмотрим некоторые кандидатуры, которые предлагались вами и были рекомендованы мною для рассмотрения», — отметил Лукашенко.

Диктатор обратил внимание, что есть неплохие послы, получившие определенный опыт работы. «И очень даже хорошие кандидатуры из числа дипломатического корпуса. Послушаем мнение и министра иностранных дел в части представленных кандидатур из дипкорпуса», — сказал он.

«Спектр кандидатур достаточно широк, и давайте мы эти кандидатуры рассмотрим. Но вопрос надо решать, не затягивая, чтобы не допустить неконтролируемого развития некоторых, прежде всего негативных, процессов в экономике, — подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, на совещание были специально приглашены председатель КГБ Валерий Вакульчик и начальник Оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси Андрей Павлюченко.

«Чтобы потом не было разговоров: те, не те кандидатуры. Естественно, что они контролируют своими ведомствами антикоррупционную составляющую должностных лиц кадрового реестра президента. Если у них есть какие-то вопросы по кандидатурам, которые будут обсуждаться, они выскажут», — пояснил Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что поэтому и поручил обеспечить особый режим функционирования и управления Оршанским районом. «Пока мы там из болота будем вылезать и выводить на нормальный уровень развития предприятия и социальную инфраструктуру, ввести особый режим управления в Оршанском регионе. То есть каждый, начиная от обычного человека, должен быть напряжен так же, как руководители предприятий и соответствующие структуры власти. Люди должны чувствовать, что там началась, образно говоря, революция и шевелиться надо всем, в том числе обычным людям», — добавил диктатор.