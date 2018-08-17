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Лукашенко: Люди пытаются бросить камень в огород моих решений

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  • 17.08.2018, 14:32
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Фото: AP

Диктатор поручил собрать высказывания о нем в СМИ и интернете.

Лукашенко намерен в ближайшее время отреагировать на ряд заявлений в СМИ и интернете. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, передает БелТА.

«Я отслеживаю СМИ, там отдельные в интернете заявления и прочее… Я их слышу, я их вижу, и я постараюсь в ближайшее время на них отреагировать», — сказал правитель.

Он попросил пресс-секретаря и пресс-службу вместе с администрацией Лукашенко аккумулировать все эти заявления, как мелкие, так и крупные, объединить по тематике и представить к исходу дня. «Чтобы я мог ответить людям, которые пытаются бросить камень в огород тех решений, которые мною принимаются», — отметил диктатор.


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