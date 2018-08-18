Стрельба под Ивацевичами: стали известны новые подробности дела 18.08.2018, 9:31

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Фото: tut.by

Преступление было совершено из охотничьего ружья 1985 года выпуска.

17 августа 57-летний житель деревни Бобровичи Сергей Д. открыл огонь из охотничьего ружья по милиционерам, которые пришли к нему проверить условия хранения оружия. В результате 42-летний майор милиции погиб на месте, а его 23-летний коллега попал в реанимацию. Подробности произошедшего tut.by узнал на месте трагедии.

Деревня Бобровичи находятся на отшибе Ивацевичского района. Населенный пункт маленький: пару улиц, несколько десятков домов и жителей, которые все друг о друге знают. До ближайшего населенного пункта отсюда 10 километров по грунтовой лесной дороге. Деревня будто защищена от остального мира плотным щитом из сосен и елей. 17 августа привычную тишину спокойных Бобровичей нарушили звуки выстрелов.

Фото: tut.by

«Подумал, что дядьку скорее всего убьют»

Все произошло на центральной улице возле дома местного жителя Сергея Д. По официальной версии, сотрудники Ивацевичского РОВД проводили рейд по проверке условий хранения огнестрельного оружия. В деревне Бобровичи около 12.00 они подошли к дому Сергея, который хранил охотничье ружье ТОЗ 1985 года выпуска. Мужчина его держал у себя, так как с 2000 года был охотником.

Участковый Игорь Л. и его коллега Денис С. подошли к калитке, представились и сообщили о цели своего визита. Сергей вышел к ним с ружьем и открыл огонь по правоохранителям. 42-летний майор Игорь Л. погиб на месте возле калитки. Его напарнику удалось спастись. По словам местных, выстрел картечью попал ему в спину. Соседка Сергея из дома напротив, у которой все произошло прямо на глазах, бросилась к раненому милиционеру, оказала ему первую помощь и вызвала скорую. Прибывшие медики увезли его в реанимацию больницы.

Затем стрелок заперся в своем доме и никого не подпускал. Сельчанина задержали в результате спецоперации. Очевидцем задержания стал его племянник Семен, который живет в доме неподалеку. Когда в деревне поднялся шум, он подошел к дому родственника:

— Я услышал, что уже квадрокоптеры здесь летали. Подумал, что команду дали (на захват — прим.). Говорят, что дядька не давал к телу убитого подойти, говорил, что будет «до конца». Раненый вроде как сам отполз. Ему в спину попало. Потом я услышал выстрелы. Подумал, что дядьку скорее всего убьют. (…) Как мне рассказали, когда ОМОНовцы вломились в дом, он попытался вылезти через окно, но потом крикнул: «все, я сдаюсь». И его скрутили. (…) Я подошел к забору и увидел, как его выводят.

Что послужило причиной такой реакции Сергея на визит милиционеров, Семен точно сказать не может. По словам сестры задержанного Нины, три дня назад между ее братом и участковым на берегу озера, расположенного неподалеку, возник спор из-за рыбалки. Об этом женщине рассказали односельчане Сергея. Слышал о конфликте и Семен.

Фото: tut.by

— Дядька мой вспыльчивого характера. И вот когда милиционеры (через три дня после конфликта — прим.) приехали к нему, то он или испугался или что. (…) У дядьки моего сложный характер, но на учете в психбольнице он не состоял, — объяснил Семен.

Сергей жил в доме с матерью Александрой Андроновной. Когда состояние женщины ухудшалось, ее забирала к себе сестра задержанного. За несколько недель до трагедии Александра Андроновна переехала из деревни к родственникам в город, и ее сын остался один.

После того, как женщина услышала о произошедшем, она приехала в Бобровичи вместе с дочерью и вторым сыном. Александра Андроновна говорит, что была шокирована новостями:

— Он мне и воды принесет, и дом уберет. Он все делал, не пил. Мне он был хорошим сыном.

«Он так любил папу, а папа — его»

Погибший участковый Игорь Л. проживал с семьей в городском поселке Телеханы. Жители Бобровичей, с которым удалось пообщаться журналистам, характеризуют его, как порядочного милиционера, хорошего семьянина. Мужчина пошел по стопам отца, который тоже служил в органах внутренних дел. Игорь Л. вместе с женой воспитывал сына-девятиклассника.

С Бобровичами погибшего милиционера связывает только тетя его жены, 94-летняя Фекла Ивановна. Пожилая женщина рассказала, что Игорь часто приезжал ее проведывать. Иногда брал с собой сына Никиту.

Последний раз он навещал родственницу утром 17 августа.

— Сказал, что выйдет в отпуск, будет ездить на клюкву. На прощание спросил: «Бабушка, как здоровье». Я ему сказала: «Внучек, хорошо». Засмеялась. Он попрощался и поехал, — вспоминает Фекла Ивановна.

О трагедии Фекла Ивановна узнала от женщины, которая ее досматривает:

— Она с ним (Игорем — прим.) поговорила, он ушел. А потом выстрел. Она выбежала и босиком побежала туда (к дому стрелявшего — прим.). Она прибегает, я спрашиваю: «Что случилось?» Мне никто ничего не говорит. Тогда я вышла на улицу, смотрю людей много, вижу один участковый ходит, а его нет. Вижу у забора, что кто-то лежит. Я думала, может, он упал. А мне же никто ничего не говорит, чтобы я не волновалась. Приехала врач, наколола меня уколами… У него же сыночек остался… Никитка. Он так любил папу, а папа — его.

Возбуждено уголовное дело

Фото: tut.by

Вечером в пятницу место происшествия было оцеплено, работали следователи.

— Следователи совместно со специалистами госкомитета судебных экспертиз проводят осмотр места происшествия, в ходе которого осуществляется фиксация следовой информации на месте происшествия, а также изымаются необходимые объекты, которые могут иметь значение для расследования уголовного дела. В настоящее время Следственным управлением в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, — рассказал журналистам официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. 10 ч. 2 ст. 139 (Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности), ч. 1 ст. 14 п. 1, 10 ч. 2 ст. 139 (Покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В ближайшее время мужчина будет освидетельствован на предмет нахождения в наркотическом или алкогольном опьянении. Следователями будут назначены необходимые экспертные исследования, в числе которых психолого-психиатрическая экспертиза, которая установит психическое состояние подозреваемого лица.