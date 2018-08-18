Генсек ООН предложил ввести в Газу вооруженный контингент 1 18.08.2018, 10:30

Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш опубликовал четыре варианта защиты мирного населения Газы.

Как передает newsru.co.il, первый из предложенных Антониу Гутерришем вариантов предусматривает введение в сектор Газы вооруженного контингента ООН для обеспечения физической безопасности жителей сектора.

Второй вариант – направление в сектор гражданского комиссара ООН с исключительным мандатом по мониторингу безопасности и уровня жизни жителей сектора и полномочиями по урегулированию конфликтов.

Оба эти варианта требуют соответствующего решения Совета безопасности ООН, принятие которого на текущий момент крайне маловероятно.

Третий вариант – расширение действия существующих программ ООН в секторе Газы и повышение их эффективности.

Четвертый вариант – направление в сектор дополнительных представителей ООН для отслеживания гуманитарной ситуации, улучшения координации между структурами и повышения прозрачности.

При этом Гутерриш подчеркнул, что лучшим способом решения проблем сектора Газы является мирное урегулирование арабо-израильского конфликта.