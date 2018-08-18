Cегодня в Беларуси снова подорожало топливо 20 18.08.2018, 11:28

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Это двенадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году.

С 18 августа 2018 года в Беларуси изменились розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

Как сообщили в ведомстве, розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличились на 1 копейку. С 18 августа стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1 рубль 31 копейку, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 39 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 60 копеек, ДТ — 1 рубль 39 копеек.

Это двенадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 12 августа: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.