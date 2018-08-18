В Польше рухнул со склона украинский экскурсионный автобус 18.08.2018, 12:15

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ФОТА: FACEBOOK.COM / POGOTOWIERATUNKOWEWPRZEMYSLU

Есть погибшие.

В Польше разбился экскурсионный автобус, перевозивший туристов из Украины, в том числе детей, в Австрию, сообщил в субботу, 18 августа, польский портал TVN24. В результате трагедии, произошедшей вечером 17 августа, 3 человека погибли и 51 был госпитализирован, пишет «Новое время».

Автоб с украинскими номерными знаками упал со склона в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши, на государственной дороге №28 вблизи села Лещава-Долишня. Сайт nowiny24.pl информирует, что сообщение об аварии поступило медикам в 22:10.

Дорога в этой местности сложная, поскольку идет серпантином.

Автобус, ехавший в австрийскую столицу, Вену, перевозил в общей сложности 54 человека. На автодороге с резким поворотом он вылетел с дорожной полосы, снес заградительные барьеры на трассе, упал с высокого травянистого склона и несколько раз перевернулся. Автобус имел украинскую регистрацию и перевозил туристов из Львова. Он направлялся к границе со Словакией.