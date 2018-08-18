NYT: Трамп намерен предложить свой план борьбы с изменениями климата 1 18.08.2018, 13:34

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Президент предлагает снизить квоты на выбросы и использование угля.

Администрация президента США Дональда Трампа на следующей неделе намерена предложить изменения в правила по борьбе с изменением климата, которые призваны облегчить жизнь производителям выбросов. Об этом сообщает издание The New York Times, пишет «Гордон».

По мнению экологов, предложения Трампа предлагают снизить ограничения, которые обязывают предприятия снижать выбросы и использование угля. Эти предложения повышают риск роста выброса углекислого газа, которые с недавнего времени уже начали снижение.

Указ администрации Обамы был подписан в 2015 году, а в 2016-м заблокирован Верховным судом по иску угледобывающих стран.

Издание пишет, что проект Трампа не учитывает изменения климата, но может усилить позиции президента в угольных регионах страны.

Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения 1 июня 2017 года.