Вадим Галыгин назвал постановкой матч «Зенит» - «Динамо» в Петербурге 5 18.08.2018, 15:41

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Вадим Галыгин

Фото: 24СМИ

В сети развернулась дискуссия среди болельщиков о договорном характере матча.

Резидент Comedy Club Вадим Галыгин, болевший за белорусскую команду, происходившее на поле в Петербурге назвал «странным». Своё мнение он высказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Я бы назвал всё, что происходило одним большим словом — «странно». Прежде всего, странной была победа, которая была в Минске. Я, к сожалению, игру не смотрел, уже узнал счёт. Происходящее в Петербурге для меня тоже было странно, стечение каких-то немыслимых обстоятельств. Согласитесь, не каждый день увидишь такие счета на табло. Честно говоря, не могу сказать, что что-то было кем-то договорено, куплено, но это больше походило на сумасшедшую постановку. Во-первых, небо и земля — первый и второй таймы, безэмоциональное участие игроков, тренеров – по крайней мере, то, что нам показано на картинке. Шокирующий счёт. Мне безумно жалко болельщиков «Динамо». Но имеем, что имеем».