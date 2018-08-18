В Варшаве прошел парад пенсионеров 18.08.2018, 18:44

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Парад пенсионеров в Варшаве

Фото: PAP/Jacek Turczyk

Тысячи пенсионеров со всей Польши прошлись по улицам Варшавы, показав, что жизнь после 60 может быть интересной и радостной.

В субботу, 18 августа, по центральным улицам Варшавы прошел парад пенсионеров, в котором приняли участие более 10 тысяч человек из 100 городов и сел Польши. Организатором парада, который в польской столице состоялся уже в пятый раз, является фонд Zaczyn. В этом году акция проходит под девизом «Зрелые Великолепные», передает «Радио Польша».

Цель мероприятия заключается в том, чтобы вернуть пенсионерам активный образ жизни, - говорит Вероника Кольчиньская из фонда Zaczyn. «Парад пенсионеров проходит для того, чтобы активизировать как можно большую часть общества 60+, чтобы вдохновить тех, кто еще не активен. Мы хотим радоваться, хотим, чтобы у нас было хорошее настроение. Мы хотим, чтобы старость не ассоциировалось с грустью, замкнутостью, отказом, а чтобы ассоциировалось с очередным этапом жизни каждого человека», - сказала Вероника Кольчиньская.

«Мы хотим показать, насколько богата и ценна эта возрастная группа, а также разнообразна, интересна и нестереотипна. К сожалению, с пенсионерами связаны многие стереотипы, которые мешают им в общественной и публичной жизни. Мы хотим показать, что так нельзя, что пенсионеры – это люди, которые многое могут внести в наше общество. Их нужно замечать и активизировать для них такие действия по поддержке, чтобы их жизнь была хорошей и достойной», - пояснил Пшемыслав Висьневский из фонда Zaczyn.

После парада в центре Варшавы начался «Пикник поколений», в его программе концерт, дискуссионный клуб, мастер-класс по скандинавской ходьбе. А вечером будут танцы: форум пенсионеров закончится большой дискотекой, которую проведут ди-джеи-пенсионерки.